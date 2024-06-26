Будемо боротися за цю висоту, – Світан сказав, що відбувається в Часовому Яру

Ситуація у районі Часового Яру складна. Зараз ЗСУ почали отримувати боєприпаси, однак поки їх недостатньо. Тому окупанти намагаються цим користуватися.

Росіяни хочуть витиснути українські війська з висот Часового Яру, хоч і з великими втратами, однак Сили оборони роблять усе, щоб завадити ворогу. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Що може стабілізувати ситуацію

Роман Світан зазначив, що якщо загарбникам вдасться витиснути ЗСУ з висот, то нашим бійцям доведеться втримувати лінію оборони у районі Костянтинівки, Дружківки, Краматорська та Слов'янська. Тому зараз перекидаються додаткові сили у Часів Яр.

Будемо боротися за цю висоту. Ми бачили, що яка б не була висота, який би не був укріпрайон тої ж Авдіївки, недостатня кількість боєприпасів, авіаційної техніки, надлишок цього всього у росіян призводять до певної позитивної динаміки для окупаційних військ,

– сказав він.

Однак боєприпаси, які зараз вже починають надходити, у достатній кількості стабілізують ситуацію у напрямку Часового Яру. Це хороший район для стримування російських військ. Розміщення українських захисників зручне для оборони.