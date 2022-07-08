Біля Харкова стоїть російська 144 дивізія, якщо піде на місто – буде неприємно, – Арестович

Олексій Арестович заявив, що біля Харкова стоять російські сили. Радник глави Офісу Президента пояснив ймовірність їхнього нападу на місто.

Відповідну заяву Олексій Арестович зробив ввечері 7 липня. Він також розповів про ймовірні плани росії.

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Арестович пояснив ситуацію щодо Харкова

Олексій Арестович заявив, що ті війська, які рухались із півночі Харківської області – пригальмували. Адже ЗСУ добряче вдарили по них. Та за спиною цих сил стоять інші.

На території Бєлгородської області стоїть 144 дивізія у повному складі. І прискакала одна з бригад берегової охорони. Наскільки я пам'ятаю, якогось із флотів,

– сказав Арестович.

Додав, що це неприємна сила, і якщо вона прийде на Харків, то буде проблема. Та, на думку Арестовича, напрямок її руху буде не харківський.

"За задумами, цілями та завданнями, які вони ставлять – це не Харків", – пояснив Арестович.

Додав, що росія може скерувати війська на підсилення до Слов'янська й Краматорська. Адже ворожа армія стоїть на Харківському напрямку, щоб ЗСУ не перекидали війська звідти.

росіяни не візьмуть Харків

Радник Андрія Єрмака пояснив, що кидати ці російські сили на Харків сенсу немає, адже вони не візьмуть місто та не вирішать завдання.

Якщо росіяни кинуть (війська на Харків – 24 канал), то будуть ідіотами. Звісно, нашим стане там нелегко. Та, з іншої сторони, не буде посилення Слов'янського та Ізюмського угруповань,

– додав Арестович.

Зауважив, хоч Харків не візьмуть, та можуть обстрілювати. У цьому напрямку працює ППО. Однак вона, на жаль, не перехоплює артилерійських снарядів.

Коротко про останні новини з Харкова

Генеральний штаб ЗСУ заявив, що росія замінувала дороги біля Шестакового на Харківщині. Це загарбники зробили для того, щоб обмежити рух українського транспорту.

Станом на 7 липня на Харківському напрямку ворог зосередив основні зусилля на утримані зайнятих територій. Тільки на окремих ділянках лінії зіткнення – намагається вести штурмові дії.

На жаль, 6 липня росія вдарила ракетою в університет Харкова. Приміщення зруйнували вщент – кореспондентка із Харкова Анна Черненко повідомила, що це було пряме влучання. За словами ректора, снаряд окупантів знищив понад 50% навчального закладу – фоє центрального корпусу, кілька великих лекційних аудиторій, наукову бібліотеку та музей університету.

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