Російські війська готуються до прямого наступу на Куп'янськ, – Forbes

Ситуація на фронті залишається складною. Росіяни зосередили зусилля на східних напрямках фронту та просуваються.

Росія намагається просуватись на Харківщині, але для того, щоб захопити Куп'янськ потрібно перетнути річку Оскіл. Про це пише 24 Канал із посиланням на Forbes.

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Росіяни готуються до наступу

Ворог має певні успіхи. Зокрема, кілька тижнів тому росіяни перетнули річку і захопили село Новомлинськ, на північ від Куп'янська. Далі вони, ймовірно, спробують розширити цей плацдарм, щоб побудувати переправу через Оскіл.

У Forbes також припустили, що зусилля з наведення мостів можуть перетворитися на перегони. Мовиться про те, що коли російські інженери зводять понтонні мости, українські Повітряні сили руйнують плавучі прольоти.

У виданні також вважають, що російські війська готуються до прямого наступу на місто. Росіяни нарощують там сили.

Масштаби цього нарощування вказують на те, що забезпечення безпеки Куп'янська є високопріоритетним завданням для російського військового командування,

– мовиться в матеріалі.

У виданні занепокоєні ситуацією та заявили, що найближчим часом вона може погіршитись.