Битва за Курахове: Мусієнко оцінив ситуацію в місті

В Донецькій області тривають активні бої за Курахове. Російські війська намагаються повністю захопити населений пункт. Ситуація складна. Українські захисники ведуть бойові дії буквально на підходах.

Про це в етері 24 Каналу розповів військовослужбовець та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зазначивши, що ЗСУ наразі продовжують стримувати на цьому напрямку просування ворога, яке, як він сподівається, все ж таки почне сповільнюватися.

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Про повну окупацію Курахового говорити зарано

Раніше аналітики Deep State повідомили, що російським військам вдалося взяти під повний контроль Курахове. Згодом ця інформація не підтвердилася.

Говорити про те, що все вже там окуповано і захоплено я б не став. Треба розуміти, що ми тривалий період, протягом всієї осені, говорили про битву за Курахове; про те, що ворог підходить; що він накопичує сили,

– зауважив Мусієнко.

Переваги противника

Український контингент тримається вже доволі значний проміжок часу. Військовослужбовець зазначив, що ворог докладає максимум зусиль, аби просунутися на цій ділянці, має вигіднішу позицію для ведення наступальних дій завдяки кількості своїх підрозділів та розташуванню військ.

Після того, як їм вдалося пройти Вугледар, почали тиснути ще й з південно-східного флангу. Оборонні дії у містах вести дуже важко, коли у ворога є певна перевага у повітрі, у застосуванні КАБів,

– наголосив Мусієнко.

Ситуація біля Курахового: дивіться на карті

Нагадаємо, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман висловив думку, що українським силам ймовірно доведеться відійти з Курахового. Він зазначив, що важливо зробити це своєчасно з мінімальними втратами.

А от полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан переконаний, що ЗСУ ще мають змогу утримувати частину Курахового. Однак якщо українським бійцям все ж доведеться відійти, то обвалу фронту на цій ділянці, за його переконанням, не відбудеться.