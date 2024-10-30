Просування є: чи здатна Росія дійти до Курахового найближчим часом

На Вугледарському напрямку росіянам за тиждень вдалось просунутись на майже 10 кілометрів вперед. Окупанти вже окупували один населений пункт південніше Курахового та активно тиснуть на ще один.

Якщо ситуація не зміниться, ворог може просунутись до Курахового та навіть дальше. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що, крім того, якщо окупанти повністю зайдуть в Селидове, після того вони підуть саме на Курахове.

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Чи здатна Росія дійти до Курахового найближчим часом

Військовий оглядач пояснив, що обрив фронту – це коли відбувається прорив ворога на 20 – 30 кілометрів з виходом на оперативний простір та тили угрупованням, яке тримає оборону. Зараз на лінії фронту такого немає.

Однак, коли мовиться про Вугледарський напрямок, ситуація там доволі тривожна. В порівнянні з кінцем минулого тижня, росіянам вдалось прорватись на 6 – 7 кілометрів. Це, за переконаннями Поповича, може мати тактично-оперативні наслідки.

Є повідомлення про те, що окуповано Богоявленку (південніше Курахового – 24 Канал), росіяни просуваються й на Шахтарське. Це означає, що ворог може просунутись з півдня до Курахового,

– наголосив військовий оглядач.

Він розповів, що якщо окупанти і надалі будуть просуватись, вони створять загрозу одразу з трьох боків для цього населеного пункту.

Цікаво! Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан вважає, що Курахове важливе для росіян, адже вони мають на меті контролювати Курахівську ТЕС. Вони хочуть запустити її для функціонування підприємств, комбінатів, наприклад, у Донецьку.

Крім того, ворогу може вдатись вийти глибоко в тил, тобто за Курахове, західніше цього міста на трасу Запоріжжя – Курахове.

Є загроза оточення Курахового, доведеться відступати дуже далеко. Тоді лінія фронту вирівнюється і в такий спосіб буде доволі глибокий відступ української армії. Курахове може бути захоплене, або ми звідти відійдемо,

– зауважив Попович.

Він додав, що це цілком ймовірна перспектива, якщо росіяни й надалі тиснутимуть на цей напрямок.

Ситуація біля Курахового: дивіться на карті

Військовий оглядач наголосив, що зараз варто звернути увагу на населений пункт Селидове. Якщо росіяни остаточно зайдуть в цей пункт, вони можуть або посилити наступ на Покровськ, або ж на Курахове.

Я схиляюсь до того, що після Селидового буде Курахове. Ворог буде намагатись "зачинити цю кишеню", в якій може опинитись Курахове і вже після цього розгортати наступ на Покровськ,

– спрогнозував Попович.