Наступатимуть не зі Сходу: полковник запасу ЗСУ сказав, звідки ворог буде тиснути на Покровськ

Росіяни перебувають за 7 кілометрів від Покровська, в місті знищено 80% критичної інфраструктури. Зі Сходу українські військові тримають оборону, але росіяни можуть зайти в Покровськ завдяки активним наступам на Півдні.

Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що після заходу у Вугледар, ворог може перейти на Курахове. Тоді Покровськ буде в оточенні та втримати його буде важко.

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Звідки росіяни можуть зайти до Покровська

Полковник запасу ЗСУ розповів, що якби росіяни не зайшли до Вугледара, Покровськ не був би у небезпеці. Активність ворога на Півдні та Сході в бік Покровська є критичною. Здійснювати масштабні операції з боку України практично нереально.

Після того, як росіяни зайшли у Вугледар, вони отримали певні механізми. Вони можуть посилити лівий фланг та зайти до Покровська з півдня, не "в лоб" зі Сходу на Захід, там ми їх втримати можемо,

– пояснив Світан.

За словами полковника запасу ЗСУ, якщо зараз росіяни пройдуть з Вугледара на Курахове, посилять наступ на Селидове, вони зможуть піти на Покровськ. За таким сценарієм українські військові будуть змушені відійти, адже місто опиниться в облозі.

Покровський напрямок: дивіться на карті

Якщо ж українським військовим вдасться зупинити ворога на Курахівському напрямку, то і до Покровська вони не зайдуть. Світан додав, що все залежить від рішень військово-політичного керівництва України.

До слова, начальник служби зв'язків з громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач водночас розповів, що на Покровському напрямку російські війська проводять постійні штурми з великою кількістю особового складу. Хоч бої відбуваються на схилах та висотах, що уповільнює наступ, ситуація є складною.