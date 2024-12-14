ЗСУ змусили ворога відкотитися біля Піщаного та Шевченка на Донеччині, – Deep State

Українські військові розпочали стабілізаційні дії у напрямку Шевченка в Донецькій області. Внаслідок цього ворог був змушений відкотитися до посадок поблизу села.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State.

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Що відомо про успіх ЗСУ на Покровському напрямку

Аналітики зазначили, що біля Піщаного російська армія розпочала висування штурмових груп для захоплення села. Однак у цей же час було заплановано стабілізаційні дії наших військових у напрямку села Шевченко.

Орієнтовні сили обох сторін були рівні. Зокрема, відбувся зустрічний бій із застосуванням гранат, ручних гранатометів та стрілецької зброї.

Сили Оборони дали бій, ворог відкотився до посадок біля Шевченка,

– написали у Deep State.

ЗСУ мають успіх у напрямку Піщане – Шевченко: дивіться на карті

Окрім того, військовослужбовець ЗСУ з позивним "Мучной" розповів у своєму телеграм-каналі, що на Покровському напрямку почалася зустрічна битва в районі Шевченко.

За словами військового, для того, щоб виправити ситуацію, наше командування перекинуло у напрямок села сильну бригаду, однак яку саме він не уточнив.

"У повному складі зараз вона (бригада – 24 Канал) залучена та вже розпочала атаку для того, щоб вибити росіян з цього села!", – написав "Мучной".

Він зауважив, що наші захисники вже увірвалися до села. Наразі там тривають тяжкі бої, окупанти залучають туди авіацію, артилерію та дрони.

До слова, аналітики Deep State також ввечері 14 грудня оновили мапу бойових дій на фронті. Відповідно до неї, ворог просунувся в Кураховому, біля Дворічної та Лозової.