Під Вовчанськом прикордонники знищили 18 окупантів, російську інженерну техніку та склад ПММ
- Українські прикордонники знищили 18 окупантів, російську інженерну техніку та склад пального на Вовчанському напрямку.
- Операцію провели бійці підрозділу "Скорпіон" бригади "Гарт" за допомогою розвідувально-ударних груп і мінометних розрахунків.
Українські захисники продовжують стримувати ворога на Харківщині. Бійці бригади "Гарт" показали знищення загарбників на Вовчанському напрямку.
Ліквідовано 18 окупантів. Про це у п'ятницю, 18 квітня, повідомили в Державній прикордонній службі України, передає 24 Канал.
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Яка ситуація біля Вовчанська
Бійці підрозділу "Скорпіон" бригади "Гарт" на Вовчанському напрямку уразили місця зосередження особового складу противника.
Зокрема, воїни знищили склад з паливно-мастильними матеріалами та інженерну техніку окупантів. Завдяки розвідувально-ударним групам та мінометним розрахункам знешкоджено 18 загарбників.
Військовослужбовці Держприкордонслужби у складі Сил оборони України продовжують виконання бойових завдань з протидії російсько-окупаційним військам на Харківщині,
– йдеться в повідомленні.
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До слова, раніше Держприкордонслужба показала відбиття російського штурму. "Закріпили результат нічні бомбери Vampire, які успішно відпрацювали по місцях схову ворожого БК", – додали воїни.