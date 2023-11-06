Є два моменти: чи може Китай вплинути на кризову ситуацію на Близькому Сході

У Китаї заявили про намір "встановлювати мир на палестинських територіях". До голосу Пекіну будуть дослухатися, але навряд чи він стане визначальним.

Таку думку 24 Каналу озвучив експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко. За його словами, Пекін системно підходить до того, щоб налагодити контакти саме з арабським шиїтським світом.

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Вплив Китаю на Близький Схід

Тарас Жовтенко зазначив, що у питанні китайського впливу є два моменти. Китай паралельно зі США намагався налагодити зв'язки із Саудівською Аравією. Певною мірою Пекіну це вдавалося.

Пекін досить системно підходить до того, щоб налагодити контакти саме з шиїтським арабським світом. Як мінімум, на рівні напівофіційних контактів. Думаю, до китайського голосу будуть дослухатися. Зрозуміло, що навряд чи він буде визначальним, однак це буде фактор, на який буде зважати принаймні частина арабського світу,

– вважає він.

З іншого боку, Китай офіційно апелює до Ради безпеки ООН, який паралізований насамперед позицією Росії. Можна прогнозувати, що так само він буде заблокований і щодо прийняття конструктивних рішень щодо війни між ХАМАС та Ізраїлем.

"Китай теж намагається розіграти карту свого впливу на путінський режим. Він дає зрозуміти США, особливо перед зустріччю з президентом Джо Байденом, що Китай може відігравати конструктивну роль, впливати на режими, які несуть загрози регіональній та міжнародній безпеці не тільки на європейському політичному театрі, але й на близькосхідному", – сказав Жовтенко.

На думку експерта з міжнародної безпеки, навряд чи Китай буде докладати величезних зусиль. Адже для лідера Китаю Сі Цзіньпіна головне показати себе як рівного гравця на політичних шахових дошках.

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