США та ЄС проводять термінові переговори через ситуацію на Близькому Сході, – FT

Високопосадовці Сполучених Штатів та Євросоюзу почали термінові переговори стосовно ліквідації ватажків "Хезболла" та ХАМАС, аби уникнути початку повномасштабної регіональної війни на Близькому Сході.

Як пише Financial Times, наразі західні дипломати намагаються переконати Іран не розпочинати бойових дій. Задля цього до перемовин залучили офіційних осіб у Тегерані.

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США та ЄС ведуть переговори

Один із найвищих дипломатів Європейського Союзу Енріке Мора проводив важливі переговори з офіційними особами у столиці Ірану. Водночас головний чиновник Білого дому на Близькому Сході Бретт МакГерк проводив переговори в Саудівській Аравії.

Подібний дипломатичний тиск з боку Заходу виник на тлі побоювань потенційної ескалації у регіоні, які спричинили погрози та обіцянки помститися за смерть ватажків з боку Ірану та "Хезболли" у бік Ізраїлю.

Зазначається, що під час переговорів намагалися переконати Тегеран або не відповідати, або вжити "символічних дій", після того, як ізраїльські дипломати повідомили західних співрозмовників, що їхні військові не планують подальших операцій.

Адміністрація Байдена провела термінові консультації з Ізраїлем, а також іншими союзниками та партнерами, які мають вплив на Іран, щоб спробувати відвести усі сторони від загострення конфлікту.

Ба більше, держсекретар США Ентоні Блінкен поговорив зі своїми йорданськими та катарськими колегами, а міністр оборони США Ллойд Остін поговорив зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Галлантом.

Вашингтон намагався переконати Ізраїль прийняти зважену відповідь на ракетний обстріл Голанських висот, а дипломати попереджали про наслідки дій у відповідь у глибині Лівану.

Нагадаємо, верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї видав наказ завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на ймовірне вбивство в Тегерані лідера ХАМАС. В країні вже встигли звинуватити у всьому Ізраїль та пообіцяли "відплату" за його смерть.