США закликає своїх громадян терміново покинути Ліван "будь-яким доступним" рейсом

Посольство Сполучених Штатів у Бейруті, столиці Лівану, звернулося до своїх громадян, які наразі перебувають там, із закликом покинути країну якомога швидше та "будь-яким доступним рейсом".

Про це йдеться в офіційній заяві посольства США у Лівані. Водночас більшість авіакомпаній призупинили або скасували рейси до Бейрута, а квитки на багато рейсів вже розпродані.

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США звернулися до своїх громадян у Лівані

За останні кілька днів Ізраїль і угруповання "Хезболла", що діє в Лівані, обмінялися серією ударів. Так, увечері 27 липня внаслідок обстрілу підконтрольних Ізраїлю Голанських висот загинуло 12 осіб, серед яких діти та підлітки віком від 10 до 16 років.

Одним з останніх обстрілів став й авіаудар Ізраїлю по Бейруту, внаслідок якого був ліквідований один із високопоставлених учасників "Хезболли" Фуад Шукр. А вже у ніч проти 2 серпня бойовики запустили десятки ракет у відповідь.

За даними західної преси, "Хезболла" перебуває в стані "підвищеної готовності" і "зачистила" деякі ключові об'єкти на півдні Лівану, готуючись до можливого нападу з боку Ізраїлю.

На тлі загострення ситуації на Близькому Сході посольство США в Бейруті закликало американців залишити Ліван будь-яким доступним рейсом. А тих, хто вирішить залишитись – підготувати плани дій на випадок надзвичайної ситуації.

Американцям радять "бронювати будь-який доступний квиток, навіть якщо цей рейс вилітає не відразу або не слід за вибраним ними маршрутом". Ті, хто не має грошей на квитки, можуть звернутися до посольства за фінансовою допомогою.

Однак це ще не все, влада Великої Британії також закликала своїх громадян якомога швидше покинути межі Лівану, оскільки "ситуація в країні може різко загостритися". За даними видання The Guardian, подібну рекомендацію оприлюднили й Франція та Німеччина.

До слова, українське МЗС також оновило рекомендації щодо перебування громадян України на території Ізраїлю та Лівану. Зокрема, у відомстві закликали утриматися від поїздок у ці дві країни. Українцям, які вже перебувають там, наполегливо радять виїхати.