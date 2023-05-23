Показник того, що кордони беззахисні, – російський ексрозвідник про події на Бєлгородщині

Останні події в Бєлгородській області свідчать, що кордони Росії абсолютно незахищені. Адже значна частина тамтешніх військових перебуває на території України.

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, надзвичайно сумнівно, що таку операцію міг організувати Кремль.

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Вже відомо, що це представники Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" вирішили виступити проти тамтешнього терористичного режиму Владіміра Путіна. Ситуація в Бєлгороді та області демонструє, що кордони Росії слабо захищені.

Головне, що ми можемо з цього зрозуміти, – кордони Росії не охороняються. Немає кому. Всіх прикордонників, ймовірно, кинули на фронт, де їх знищили. Пам'ятаєте, ще була інформація, що Росія хоче щось на кшталт народних дружин організувати, щоб вони охороняли кордони,

– розповів Жирнов.

Жирнов прокоментував події в Бєлгородській області: дивіться відео

З військової точки зору ця операція має сенс

Як наголосив Жирнов, з військової точки зору дії РДК та легіону "Свобода Росії" мають користь для України. Окупанти стягнули величезну кількість особового складу в Донецькій та Луганській областях, а також намагаються втримати на Півдні.

Після таких успішних операцій росіяни можуть бути змушені перемістити певну кількість особового складу на свої північні кордони.

Ці спроби можуть змусити росіян відчувати, що вони перестали розуміти, що в них відбувається на своїх територіях. Тому їх спонукають спробувати переформатувати сили, перекинути певні підрозділи, ослабити деякі ділянки тощо,

– зауважив Жирнов.

Що відбувається у Бєлгородській області Росії: коротко

22 травня бійці Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" завітали на територію Бєлгородської області. Їхня операція охопила близько 30 квадратних кілометрів.

Диктатор Владімір Путін поки ніяк не прокоментував ситуацію в Бєлгородській області. В російських ЗМІ повідомляють, що він нібито готує реакцію.

Також в Бєлгородській області оголосили так звану контртерористичну операцію. Щоправда, станом на вечір 23 травня, її скасували.