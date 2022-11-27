Наче чогось бояться: бєлгородським поліцейським наказали знайти бронежилети й "тривожні" мішки

27 листопада 2022 , 16:53
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У російській Бєлгородській області, схоже, досі готуються до оборони. Співробітникам МВС доручили якомога швидше роздобути бронежилети, автомати та тривожні мішки.

Про це розповіли у російських ЗМІ, повідомляє 24 канал. Поліцейським видали цілі списки необхідних речей.

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Бєлгородським поліцейським наказали шукати "тривожні" мішки

Керівництво МВС у Бєлгородській області доручило усім співробітникам самостійно укомплектуватися. Зокрема, серед необхідних речей, які поліцейські повинні придбати власним коштом, є:

  • підшоломники,
  • берці,
  • зимові бушлати з ватяними штанами,
  • "тривожні" мішки,
  • спальники,
  • лопатки,
  • тактичні аптечки, у яких повинні бути джгути, бинти, протиопікові засоби та пластирі для проникних травм грудей.

Також у списку є автомати Калашникова з бронежилетами. Проте їх нібито обіцяють видати. Окрім цього, поліцейські мають придбати запас продуктів на 2 дні.

Начальство не пояснило підлеглим, для чого їм укомплектовуватися. Зазначили лише, що це необхідно зробити "якомога швидше".

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  • Російська пропаганда активно поширює фейк про те, що ЗСУ нібито готують наступ на Бєлгород. Ймовірно, окупанти хочуть зняти частину військ з Білорусі, тому готують для цього інформаційне підґрунтя.
  • Зараз російські громадяни відчувають всі складнощі війни на собі – економіка країни-агресорки просідає, а "друга армія світу" нічого собою не являє. На думку політолога Артема Бронжукова, відповідні фейки необхідні Кремлю, щоб якось підіймати військово-патріотичний дух людей.
  • Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк переконаний, що після програшу у війні в Росії почнуться процеси, які навіть без втручання України "перетворять цю державу на щось інше". Тому закиди щодо так званого "наступу" ЗСУ на територію країни-агресорки є абсурдними.
  • Водночас в американському Інституті вивчення війни вважають, що Кремль може готувати у Бєлгородській області операцію під "чужим прапором".

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Автор: Ольга Котів