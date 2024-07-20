Війна в обидва боки: що думають росіяни про санітарну зону на Бєлгородщині

Наступ окупантів на Харківську область за задумом російського диктатора Путіна мав створити санітарну зону. Однак така зона тепер на території однієї з областей країни-агресорки – Бєлгородської області.

На Бєлгородщині обмежений в'їзд в 14 населених пунктах. Місцеві жителі вимушені залишати свої домівки. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко в розмові з 24 Каналом наголосив, що росіяни досі в повному обсязі не усвідомили, що наслідки війни, яку розгорнула Росія проти України, відчуватимуться і на їхній території.

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Війна прийшла на територію Росії

Опозиційний журналіст зауважив, що для російського народу стало несподіванкою, що удари можуть завдаватися не лише з боку Росії, а й у відповідь з боку України, яку тривалий час нещадно бомбить російська армія.

"Війна вже прийшла на територію Росії й для багатьох це стало неочікуваним. Хоча, здавалося б, це бойові дії, не просто пограбування якоїсь бабусі, яка не може чинити опір. Війна ведеться в обидва боки. В росіян здивування, чому так відбувається, хоча ж зрозуміло, бо Росія бомбить і вбиває, але народ запитує, за що…", – озвучив Яковенко.

Санітарна зона в Росії, ймовірно, розшириться

Яковенко прогнозує, що санітарна зона скоро буде не лише на території Бєлгородщини, а й інших областях Росії.

Не лише Бєлгородська область, а й інші, не тільки ті, що межують з Україною, стають об'єктами ударів у відповідь на скоєні Росією. Бєлгородщина найбільше відчула на собі подих війни. Санітарна зона розшириться не лише в Бєлгородській області, а й перейде на Курську, Воронезьку, Ростовську області,

– припустив Яковенко.

Опозиційний журналіст наголосив, що росіяни мають бути до цього готові. Однак зауважив, що в Росії досі повне неусвідомлення того, якщо триває війна, то вона в обидва боки. Нерозуміння цього факту поки що домінує серед російського народу.