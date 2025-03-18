Росіяни стягнули війська до Бєлгородської області, ЗСУ нівелюють загрози, – керівник ЦПД

У вівторок, 18 березня, російські пропагандисти поширили фейкову інформацію про наступ ЗСУ на Бєлгородську область. В українському Центрі протидії дезінформації вже прокоментували ситуацію.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на керівника організації при РНБО Андрія Коваленка. Насправді до державного кордону в тій місцевості свої війська підтягнув агресор.

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Що відомо про ситуацію

За словами очільника ЦПД, на межі з Бєлгородською областю діяли російські диверсійні групи. Сили оборони реагують на противника й "нівелюють загрози для території України".

Окрім цього, Коваленко зазначив, що подібну ситуацію спостерігають в прикордонні на різних ділянках фронту.

Нагадаємо, Росія навмисно звинувачувала Україну в небажанні завершити війну перед телефонною розмовою Дональда Трампа з Владіміром Путіним.

Ворожі "воєнкори" писали, що на Бєлгородщині тривають бойові бої, а їхня артилерія намагається не допустити прориву ЗСУ.

Для атаки українці буцімто використовували важку бронетехніку, машини розмінування й піхоту. Мовляв, постраждало село Графівка Красноярузького району.