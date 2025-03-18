Росіяни стягнули війська до Бєлгородської області, ЗСУ нівелюють загрози, – керівник ЦПД
- Російські пропагандисти поширили неправдиву інформацію про наступ ЗСУ на Бєлгородську область напередодні перемовин Трампа й Путіна 18 березня.
- Насправді до кордону на Бєлгородщині війська стягнула Росія, а Сили оборони України реагують на ворожі диверсійні групи, як це відбувається й на інших ділянках фронту.
У вівторок, 18 березня, російські пропагандисти поширили фейкову інформацію про наступ ЗСУ на Бєлгородську область. В українському Центрі протидії дезінформації вже прокоментували ситуацію.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на керівника організації при РНБО Андрія Коваленка. Насправді до державного кордону в тій місцевості свої війська підтягнув агресор.
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Що відомо про ситуацію
За словами очільника ЦПД, на межі з Бєлгородською областю діяли російські диверсійні групи. Сили оборони реагують на противника й "нівелюють загрози для території України".
Окрім цього, Коваленко зазначив, що подібну ситуацію спостерігають в прикордонні на різних ділянках фронту.
Нагадаємо, Росія навмисно звинувачувала Україну в небажанні завершити війну перед телефонною розмовою Дональда Трампа з Владіміром Путіним.
Ворожі "воєнкори" писали, що на Бєлгородщині тривають бойові бої, а їхня артилерія намагається не допустити прориву ЗСУ.
Для атаки українці буцімто використовували важку бронетехніку, машини розмінування й піхоту. Мовляв, постраждало село Графівка Красноярузького району.