Виконується завдання, – Коваленко прокоментував дії ЗСУ біля Бєлгородщини

Українські війська буцімто просуваються на території Бєлгородської області. Росіяни, аби завадити цьому, підірвали там дамбу.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко в етері 24 Каналу повідомив, що ворог з Бєлгородщини в напрямку Сумщини перекидав свої сили та засоби й планував перетнути кордон з Україною.

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Як діяв ворог на кордоні з Сумщиною?

Противник в бік Краснопільської громади Сумської області заводив групи операторів ударних БпЛА, переміщував туди військову техніку. Окрім російських строковиків, там з'являлися професійні військові.

Росіяни, як зазначив Коваленко, зосереджували на цій ділянці свої сили з метою перейти кордон та закріпитися в прикордонні цієї ОТГ. Тому було ухвалене рішення вибити противника (у тому числі вогнем) ще на території Бєлгородщини й перебити його логістику, щоб він не міг підтягувати сили для подальшого наступу на Сумщину.

Відповідно, виконується це завдання. В який спосіб це робиться – краще всіх карт не розкривати,

– пояснив керівник ЦПД.

Нагадаємо, не дивлячись на те, що український Генштаб офіційно не підтвердив інформацію про просування ЗСУ в Бєлгородській області, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що українські війська рухаються там, а саме у східній частині населеного пункту Поповка. Як раз біля нього росіяни підірвали дамбу і пояснили свої дії спробою завадити тому, аби "ЗСУ не перекидали бронетехніку".