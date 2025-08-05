Росіяни стверджують, що нібито повністю захопили місто Часів Яр на Донеччині. Про це навіть говорив Володимир Путін під час зустрічі з Олександром Лукашенком. Проте це не відповідає дійсності.

Водночас в ОСУВ "Хортиця" заявляють, що у Часовому Ярі тривають бої, і українські сили контролюють частину міста, іншу – росіяни. Лінія розмежування в Часовому Яру більш-менш незмінна вже впродовж кількох місяців. Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук розповів 24 Каналу, у чому полягає важливість з воєнного погляду місцевості довкола Часового Яру.

Важливо Чи захопила Росія Часів Яр і як оточує Покровськ: як змінилася лінія фронту за тиждень

У чому цінність Часового Яру та його околиць для військових?

Лакійчук припустив, що Путін та Лукашенко навіть не знають, де розташоване це місто.

Часів Яр – це маленьке західне передмістя окупованого ворогом Бахмута. Навряд чи вони про це містечко колись чули до того, як там були зупинені російські війська,

– зазначив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI".

Місто, за його словами, досі не захоплене ворогом, хоча там вже багато місяців триває оборонна операція. Ворог просувається дуже повільно. Він зайняв 30 – 40% території міста, вся інша залишається під контролем наших оборонців.

Зверніть увагу! Росіяни поширили відео, на якому окупанти встановлюють прапори у мікрорайонах Шевченка та Цех №2 в Часовому Яру. Аналітики DeepState заявили, що ворог впродовж останніх днів зумів "трохи просунутися з північного сходу та сходу до мікрорайону Шевченко і все". Тому все, що залишається росіянам, "банальне проникнення в тил в темну пору з плащами і підіймання прапорів у світлу пору".

Проте річ, на його думку, не у невеликому містечку Часів Яр. Там і раніше було небагато мешканців, а зараз на руїнах міста взагалі нікого не залишилось.

Навіть якщо росіяни його захоплять – що далі? Оперативна важливість міста полягає у самій назві – Часів Яр – яруги, висоти, які простяглися з півночі на південь у цьому районі. Це основний рубіж нашої оборони,

– пояснив Павло Лакійчук.

Ці висоти, за його словами, дають українським силам додаткові можливості утримувати рубежі. Тому, якщо навіть росіяни займуть 90 чи 100% міста, яр вони не подолають.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" наголосив, що оборона по Часівярських висотах тримається. Ба більше, це оборона фактично усього Краматорського напрямку.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський назвав "дезінформацією" вкиди росіян про нібито захоплення Часового Яру. Президент України підкреслив, що "українські підрозділи захищають наші позиції" та відбивають усі спроби ворога просунутись, зокрема, на Донеччині.