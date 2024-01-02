Росія провела ротацію ракетоносіїв в Чорному морі: можуть випустити до 20 "Калібрів"

Росіяни тримають у Чорному морі ракетоносії. Стало відомо, що ворог провів там ротацію та зменшив кількість ракет.

Росіяни провели ротацію кораблів у Чорному морі. Відомо, що там тепер базується підводний човен замість одного із фрегатів.

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Сумарна кількість "Калібрів" – до 20

Зараз на чергуванні у Чорному морі перебувають 2 надводних та 1 підводний ракетоносії.

Рівень ракетної небезпеки залишається надзвичайно високим, зокрема наразі, під час атаки стратегічною авіацією,

– мовиться в повідомленні.

Повітряну тривогу не можна ігнорувати. Потрібно спуститися у найближче укриття або хоча б скористатись правилом двох стін. Пам'ятайте звичайна обережність може зберегти життя, тож не нехтуйте власною безпекою.

На Новий рік Росія вивела в Чорне море носії "Калібрів"