Росія провела ротацію ракетоносіїв в Чорному морі: можуть випустити до 20 "Калібрів"
2 січня 2024, 07:11Читать новость на русском
Джерело:Сили Оборони Півдня
Росіяни тримають у Чорному морі ракетоносії. Стало відомо, що ворог провів там ротацію та зменшив кількість ракет.
Росіяни провели ротацію кораблів у Чорному морі. Відомо, що там тепер базується підводний човен замість одного із фрегатів.
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Сумарна кількість "Калібрів" – до 20
Зараз на чергуванні у Чорному морі перебувають 2 надводних та 1 підводний ракетоносії.
Рівень ракетної небезпеки залишається надзвичайно високим, зокрема наразі, під час атаки стратегічною авіацією,
– мовиться в повідомленні.
Повітряну тривогу не можна ігнорувати. Потрібно спуститися у найближче укриття або хоча б скористатись правилом двох стін. Пам'ятайте звичайна обережність може зберегти життя, тож не нехтуйте власною безпекою.
На Новий рік Росія вивела в Чорне море носії "Калібрів"
- Про це пізно ввечері попередили Сили оборони півдня України. Достеменно невідомо, чи запускатимуть цього разу "Калібри", але варто бути готовими до всього. Відтак, якщо пролунає повітряна тривога – переходьте до укриття і залишайтеся там до відбою.
- Тоді у Чорному морі перебувало 3 надводні ракетоносії – 2 фрегати та малий ракетний корабель. Їхній сумарний залп – до 24 "Калібрів", які окупанти могли запустити у будь-який момент.
- Згодом глава Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив інформацію та наголосив, що "рівень ракетної загрози надзвичайно високий".