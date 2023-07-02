Ворог боїться наближатися до Одеси, між нами існує "сіра зона", – Неїжпапа

Російські окупанти бояться наближатися до Одеси на відстань менше ніж 100 морських миль. Наразі між українськими військами та ворогом існує "сіра зона", яка охоплює 25 тисяч квадратних кілометрів.

Про це розповів командувач Військово-морськими Силами ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа. За його словами, зараз ворог має перевагу в повітрі в цій частині Чорного моря.

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Окупанти бояться наближатися до Одеси

Віцеадмірал розповів, що на початку повномасштабного вторгнення потенціал російського флоту був набагато більший, ніж в України. Однак наша держава не стояла на місці та будувала флот.

Яскравим прикладом тому, зокрема, є втілення ракетних програм, які були затверджені Верховним Головнокомандувачем ЗС України. Завдяки їх реалізації було створено український ракетний комплекс "Нептун",

– пояснив Неїжпапа.

За його словами, серед людей, що впроваджували ракетні програми, були його колишні підлеглі-ракетники, які ще в Криму мали досвід використання крилатих ракет.

"І це саме завдяки їм, цим людям, сьогодні противник не наближається до узбережжя Одеси на відстань менше ніж 100 морських миль, і між нами та ворогом нині існує "сіра зона", яка охоплює 25 тисяч квадратних кілометрів", – зазначив командувач ВМС.

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Україні потрібні F-16

Неїжпапа зазначив, що російські окупанти мають перевагу в повітрі над Чорним морем. Тому західні винищувачі F-16 потрібні Україні не лише для успішного проведення операцій на суші, але й на морі.

За його словами, з моменту широкомасштабного вторгнення ракетний потенціал України також виріс. Це насамперед пов'язано з надходженням нових зразків ракетного озброєння та іншої допомоги від наших західних партнерів.

"Ви знаєте, що нині на озброєнні ВМС є протикорабельний комплекс "Гарпун", який уже дуже добре себе зарекомендував під час бойових дій із захисту нашої держави. Цей комплекс, зокрема, потопив російське судно забезпечення, яке мало на борту ЗРК "Тор" та прямувало на острів Зміїний, щоб забезпечити зброєю російський гарнізон та доставити свіжу партію окупантів на підсилення", – підсумував командувач ВМС.