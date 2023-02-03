"Хоче дике поле": навіщо Путін знову ставить ціль захопити Донецьку та Луганську області

Територія Донбасу не зможе розвиватися, будучи в складі Росії. Країна-агресорка просто не зможе "підняти" окуповані області.

Про це 24 Каналу розповів соціолог, експерт із комунікацій Міжнародного центру протидії російській пропаганді Дмитро Громаков. За його словами, росіяни не мають на меті відбудувати Луганську та Донецьку області.

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Чому росіяни гострять зуби на Донбас

Дмитро Громаков розказав, що мовиться про створення своєрідного санітарного кордону з Донецької та Луганської областей. Ці території будуть вщент зруйновані та непридатні для якогось життя.

Вони мають стати так званою 38-ою паралеллю як між Південною та Північною Кореями, де буде неможливо жити,

– пояснив він.

За його словами, росіяни не дадуть можливості щось будувати або відбудовувати.

"Україна також не зможе там нічого будувати, бо буде завжди загроза руйнування цього всього", – наголосив соціолог.

На його думку, ніякого стратегічного значення росіяни не вкладають у такі бажані для них території Донбасу.

Чому Донбас стане поперек горла Росії

Дмитро Громаков наголосив, що Росія готова лише прийняти Луганську та Донецьку області як суб'єкти федерації. Втім, про їхній розвиток у її складі взагалі не мовиться.

За його словами, ситуація якраз таки протилежна.

Ці території починають відігравати ту саму роль, яку вони відігравали й раніше - дике поле, яке розмежовувало між собою Східний та Західний світи,

– прокоментував соціолог.

Такої ж думки дотримуються і російські пропагандисти.

"Бо не буде можливості у Росії розвивати ці території", – зосередив увагу він.

Тож нічого хорошого від захоплення Росією українського Донбасу очікувати, безумовно, не слід.

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