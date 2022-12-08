Танкова армія та окопи: розвідка Британії оцінила оборону Росії на Донбасі
Джерело:розвідка Британії
Росія завершила облаштовувати систему траншів між Сватове Луганської області та російським кордоном. Вздовж лінії оборони дислоковані підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії країни-терористки.
Розвідка Британії повідомляє, що Росія завершила облаштування майже безперервної системи траншів завдовжки Сватове на Луганщині та російським кордоном. Лінія оборони окупантів завдовжки 60 кілометрів.
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Що відомо про оборону окупантів на Луганщині
За даними британської розвідки, уздовж російської лінії оборони в районі Сватового дислоковані підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії РФ.
У розвідці додали, що ці підрозділи зазнали тяжких втрат під час втечі з Харківської області у вересні 2022 року. Тож, ймовірно, частково їх посилили мобілізованими резервістами. При цьому її чисельність залишається значно нижчою від заявленої (заявлена чисельність – понад 25 000 осіб).
Росіяни готують оборону й в Маріуполі
- Зараз окупанти укріплюються навколо Маріуполя, перетворюючи місто на тилову військово-логістичну базу.
- У військовому містечку неподалік окупованого Севастополя загарбники почали виробляти бетонні укріплення, які масово везуть на інші тимчасово окуповані території цивільними вантажівками.
- 6 грудня перший такий вантаж з укріпленням "зуби дракона" прибув до Маріуполя та був спрямований на укріплення лінії оборони по трикутнику Маріуполь-Мангуш-Нікольське.
- Цього ж дня у Лівобережному районі Маріуполя в районі "Ранкового ринку" вперше з початку вересня встановили мобільний блок-пост, на якому проводилась перевірка автівок та пішоходів.