Укріплення на окремих позиціях зруйновані, утримувати їх далі неможливо, – ОСУВ "Хортиця"
У Донецькій області тривають запеклі бої проти російських загарбників. У ЗСУ повідомили про руйнування окремих позиції наших оборонців.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ОСУВ "Хортиця".
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Що відомо про руйнування позицій ЗСУ
Зранку 14 грудня в ОСУВ "Хортиця" розповіли про оперативну інформацію про перебіг бойових дій у їх зоні відповідальності.
Зазначається, що протягом доби росіяни проводили штурми в районі південно-західніше Сторожевого, південно-західніше населеного пункту Сухі Яли, південніше Костянтинопільського та південно-західніше населеного пункту Веселий Гай.
Внаслідок вогневого ураження укріплення на окремих позиціях зазнали руйнувань, що унеможливило їх подальше утримання,
– наголосили військові.
Зазначається, що окупантам вдалося покращити тактичне положення в районі Пушкіного, Піщаного, а також західніше і східніше населеного пункту Шевченко. Також невдалі спроби були в районі Благодатного, західніше Дальнього та в районі Єлізаветівки – ворог зазнав втрат і відступив.
Наразі підрозділами ЗСУ проводяться заходи з відновлення тактичного положення.