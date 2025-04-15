ЗСУ спалили 3 колони окупантів: захисники показали російський штурм в Донецькій області

Українські захисники продовжують стримувати ворога на Донеччині. Воїни показали знищення 3 механізованих колон ворожої техніки під Великою Новосілкою.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління комунікацій Генерального штабу ЗСУ. На напрямку працювали Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького та 31-ша бригада.

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Що відомо про штурм росіян

Спершу росіяни спробували прорватися на мотоциклах, однак їм завадили українські FPV-дрони. Оговтавшись, ворог вирішив "підвищити ставки" – залучив 3 механізовані колони.

Захисники знищили 20 одиниць техніки: 3 танки, а також бойові машини піхоти (БМП) і легкі броньовані багатоцільові тягачі (МТ-ЛБ), які були "напаковані піхотою" – до 200 окупантів.

ЗСУ показали знищення 3 колон ворога: дивіться відео

Варто відзначити оперативну та точну роботу наших дронарів і побратимів із 31-ї бригади. До вечора вся ворожа техніка яскраво палала, а залишки піхоти ховались від наших дронів в полях та посадках,

– зазначили воїни.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 14 квітня, на фронті зафіксували 99 бойових зіткнень. На Краматорському напрямку – 4 загарбницькі атаки поблизу Часового Яру, Андріївки та в напрямку Майського, на Торецькому напрямку – 11 нападів неподалік Озарянівки й Торецька, на Покровському напрямку – 28 наступальних дій.