Наступ росіян захлинеться, – боєць ЗСУ про позитивні зміни у ситуації на Донеччині

Росіяни здійснювали активні штурмові дії на Покровському напрямку, зокрема намагалися зайти в Селидове. Однак це їм не вдалося. Також активізувався наступ ворога у Вугледарі, який противник нещадно обстрілює.

Важка ситуація склалася і у Часовому Ярі, проте росіяни кинули свої сили ще й на Торецьк. Боєць ЗСУ Євген Ієвлєв розповів 24 Каналу, що противник зміг наблизитися до Торецька та продовжує його знищувати. Проте зайти в місто росіяни не можуть вже впродовж декількох тижнів.

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Ворог став на паузу

Останні два тижні з Донеччини приходили переважно панічно-негативні новини, адже на Покровському та інших напрямках ворог просувався доволі динамічно.

Проте є сподівання, що наступ росіян захлинеться одразу на декількох напрямках,

– зазначив військовослужбовець.

Зараз з'являються, за його словами, позитивні сигнали. На допомогу нашим силам заходять нові підрозділи і завдання, які перед ними стоять, вони виконають.

Проте наразі не можна говорити ані про дефіцит особового складу, ані про дефіцит БК у ворога, адже росіяни не знижують штурмові та підготовчі свої дії. Тривають постійні артилерійські обстріли, і не спостерігається того, що ворогу чогось не вистачає,

– наголосив Івлєєв.

Водночас коли росіяни на Поровському напрямку штурмували Новогродівку, то вони здійснювали атаки не такою великою кількістю особового складу, яку вони кидають на Селидове. Це, на його думку, свідчить про те, що у ворога є проблеми з резервами.

Тому маємо сподівання, що зараз ситуація на Донеччині трохи вирівняється. На деяких напрямках наступ ворога точно став на певну паузу,

– зазначив Євген Ієвлєв.

Нагадаємо, що російські війська хоч і просуваються у бік Покровська, але ще не підійшли впритул до міста. Проте ворог проводить інформаційну кампанію щодо того, що Росія нібито вже "захопила" Покровськ.

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