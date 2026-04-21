Росіяни активізувались, – експерт назвав найгарячіші напрямки фронту

З потеплінням дії ворога на лінії боєзіткнення змінилися. Росіяни намагаються, скориставшись погодними умовами, рухатися вперед. Однак українські сили стримують тиск противника.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний, пояснивши, як росіяни діють на різних ділянках фронту. Також останніми днями Росія здійснила чотири механізовані та моторизовані штурми, однак жодний з них не зумів посилити поточний весняно-літній наступ противника.

Дивіться також Росіяни просуваються в прикордонні Сумщини та штурмують Родинське: як змінилася лінія фронту за тиждень

Яку тактику росіяни нині використовують для штурмів?

"Росіяни активізувалися. Це можна пов'язати з покращенням погоди – стало тепліше, кілька днів було сонячно і приблизно тиждень був вітер. Завдяки таким погодним умовам висушується ґрунт, і це дозволило окупантам використати важку техніку", – пояснив Нарожний.

Російські військові біля Часового Яру намагалися здійснити так званий механізований штурм, який було сформовано не за канонами, за словами військового експерта. У штурмі брав участь один танк, бронемашини, декілька УАЗів, зашитих проти дронів, та приблизно десять мотоциклів.

Зверніть увагу! Силам оборони вдалося зірвати прорив росіян в районі Часового Яру. Як повідомили у 24 ОМБр імені короля Данила, ворог пішов на штурм, застосувавши 5 бойових броньованих машин, танк, 10 мотоциклів та квадроцикли. Завдяки злагодженій роботі розвідки, операторів дронів, артилерії, піхоти вдалося зірвати прорив окупантів. Противник зазнав втрат: 1 ББМ було ліквідовано ще один – пошкоджено, уражено 10 мотоциклів і 2 квадроцикли, ліквідовано 6 окупантів і ще 6 зазнали поранень.

"Тому це більше нагадувало кавалерійський штурм. Росіяни сподівалися, що на цих мотоциклах вони дуже швидко приїдуть, будуть атакувати і візьмуть українські позиції. Однак цей штурм був успішно зупинений українськими силами, тому на що розраховували росіяни, важко сказати", – підкреслив він.

Донецька область залишається найбільш гарячою ділянкою фронту, зокрема Покровський та Мирноградський напрямки.

Яка ситуація на Покровсько-Мирноградському напрямку: дивіться на карті

"Бої як йшли на околицях цих міст, так вони досі і тривають. Ведеться боротьба за логістику для того, щоб її повністю контролювати щодо Покровська та Мирнограда. Однак, на жаль, українські сили не можуть цілком убезпечити свою логістику. А ворогу не вдалося її повністю перекрити", – зауважив військовий експерт.

Водночас завдання України скувати російське 150 – 170-тисячне угрупування в районі Покровська та Мирнограда, на його думку, було виконане успішно.

Також важкі бої тривають на Олександрівському напрямку, де українське військо поступово покращує свої позиції. На Гуляйпільському напрямку ЗСУ тримають оборону. Водночас відчутного просування ворога на цих напрямках не відбувається.

В цілому по всій лінії фронту на сьогодні використовується дуже велика кількість дронів. Генеральний штаб звітує, що за добу відбувається 7 – 8 тисяч ударів дронами-камікадзе,

– підкреслив Павло Нарожний.

Крім того, ворог використовує велику кількість КАБів – зазвичай від 120 до 200 авіабомб він скидає по всій лінії фронту. Щодо кількості артилерійських обстрілів, то їх буває приблизно 3 – 3,5 тисячі. Це, за словами військового експерта, значно менше, ніж було у 2025 році. Тоді кількість артобстрілів сягала 5 – 6 тисяч.

Тому, як вважає Нарожний, це може свідчити про те, що у росіян існує дефіцит насамперед снарядів, а також – артилерійських систем. У противника є великі проблеми з виробництвом саме артстволів через дефіцит хрому та інших складових.

Що відбувається на фронті?