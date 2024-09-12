Росіяни обстріляли машини гуманітарної місії Червоного Хреста на Донеччині, є загиблі
Джерело:Володимир Зеленський
Російські військові завдали удару по Костянтинівській громаді, зокрема по машинах гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста. На жаль, є загиблі та поранені.
Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним вбитих.
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Наслідки ворожого обстрілу Донеччини
Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін розповів, що ворог обстріляв село Віролюбівка з артилерії. Загинули 3 людини, ще 2 зазнали поранень.
Село потрапило під артилерійський вогонь сьогодні вранці. Один зі снарядів влучив по території підприємства, де перебували люди. Знищено вантажівку з гуманітарною допомогою та легковий автомобіль,
– написав він.
Спалена машина Червоного хреста / фото Донецької ОВА
Крім того, під ударом знову опинився приватний сектор Костянтинівки — там пошкоджені 7 будинків і лінія електропередач.
Президент повідомив, що наразі медики надають допомогу пораненим у Віролюбівці.
На жаль, три людини були вбиті цим російським ударом. Мої співчуття рідним та близьким. У цій війні все абсолютно очевидно: Росія несе зло, Україна захищає життя. І якщо хтось хоче чути "обидві сторони", то в Росії це сприймають лише як дозвіл убивати далі,
– написав Володимир Зеленський.
Він наголосив, що світ повинен реагувати жорстко й принципово. Країнам та міжнародним організаціям не можна залишатися байдужим, оскільки "тільки разом світ може змусити Росію припинити цей терор і змусити Москву шукати миру".