ЗСУ заблокували штурмові групи ворога, які прорвалися у Красногорівку, – ОСУВ "Хортиця"
Джерело:Армія TV
Наприкінці лютого українські бійці вибили російських окупантів з Красногорівки Донецької області. Однак ворог не полишає спроб захопити цей населений пункт знову.
Так, підрозділи Сил оборони заблокували штурмові групи російської окупаційної армії у Красногорівці. Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин.
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Заблокували ворога
Назар Волошин розповів, що станом на сьогодні ворожі групи відрізані від постачання боєкомплекту.
Ворог прорвався у місто малими штурмовими групами та засів на території вогнетривкого заводу. Зусиллями наших підрозділів, зокрема 59 бригади, ворога було блоковано і він поки що перебуває там,
– розповів він.
За його словами, українські бійці повністю тримають під вогневим контролем і Красногорівку й околиці населеного пункту. За минулу добу захисники знищили близько 30 ворогів на підходах до Красногорівки.
Речник ОСУВ "Хортиця" також розповів, що ворог проводить штурми малими групами поблизу селища Нетайлове і намагається штурмувати східну частину Первомайського. Однак українські військові їх успішно відбивають.
Росіяни ж брехали про захоплення
- Наприкінці квітня російські пропагандисти заявили про захоплення вогнетривкого заводу у Красногорівці на Донеччині. Українські військові спростували ворожі повідомлення.
- Для підтвердження буцімто правдивості своїх слів противник опублікував відео, на якому один з окупантів вимахує російським прапором з будівлі заводу. У ЗСУ не стали заперечувати, що цей інцидент відбувся насправді.
- Так, Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" повідомило, що росіяни справді намагалися сховатися у будівлі підприємства. Втім, захисники змусили їх про це пошкодувати.
- Того "героя" із триколором, а також його побратимів було ліквідовано. Крім того, українські військові поділилися відео з дрона. На ньому видно, який моторошний вигляд має завод у Красногорівці.
- Зауважимо, що ймовірно, станом на сьогодні найактивніші ворожі атаки у районі Часового Яру. Попри складність, українські військові продовжують контрбатарейну боротьбу. Натепер ситуація зі снарядами дещо краща, але їх потрібно набагато більше.