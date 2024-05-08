ЗСУ заблокували штурмові групи ворога, які прорвалися у Красногорівку, – ОСУВ "Хортиця"

Наприкінці лютого українські бійці вибили російських окупантів з Красногорівки Донецької області. Однак ворог не полишає спроб захопити цей населений пункт знову.

Так, підрозділи Сил оборони заблокували штурмові групи російської окупаційної армії у Красногорівці. Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

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Заблокували ворога

Назар Волошин розповів, що станом на сьогодні ворожі групи відрізані від постачання боєкомплекту.

Ворог прорвався у місто малими штурмовими групами та засів на території вогнетривкого заводу. Зусиллями наших підрозділів, зокрема 59 бригади, ворога було блоковано і він поки що перебуває там,

– розповів він.

За його словами, українські бійці повністю тримають під вогневим контролем і Красногорівку й околиці населеного пункту. За минулу добу захисники знищили близько 30 ворогів на підходах до Красногорівки.

Речник ОСУВ "Хортиця" також розповів, що ворог проводить штурми малими групами поблизу селища Нетайлове і намагається штурмувати східну частину Первомайського. Однак українські військові їх успішно відбивають.

Росіяни ж брехали про захоплення