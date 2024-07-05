Росіяни скинули 3 авіабомби на село у Донецькій області: є загибла і багато поранених
Джерело:Донецька ОВА
Російські загарбники продовжують чинити цинічні обстріли у прифронтових містах та селах. Цього разу постраждало селище у Донецькій області.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. Так, ворог скинув щонайменше 3 керованих авіабомби на Волноваський район.
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Росіяни скинули КАБи на Волноваський район
Росіяни скинули на село 3 керовані авіабомби – убили 32-річну жінку. Пошкоджено 13 приватних будинків, 4 крамниці, 2 багатоповерхівки, 2 об'єкти інфраструктури й адмінбудівлю,
– розповіли у місцевій ОВА.
Ворог вдарив авіабомбами по селу на Донеччині / Фото Донецької ОВА
Крім того, надійшла інформація про 2 загиблих і 2 поранених у Селидовому. "Кожне місто і село Донеччини завжди перебуває під загрозою ворожих обстрілів. Залишатися тут небезпечно", – додав Філашкін та закликав місцевих вчасно евакуюватися.Зверніть увагу! Оперативну інформацію щодо останніх подій в Україні ви можете знайти в телеграмі 24 Каналу. Долучайтеся, аби дізнаватися всі новини найпершими!
Зокрема, днями російська армія атакувала місто Новогродівка на Донеччині. На жаль, є загибла та травмовані внаслідок дій окупантів. Зокрема, поранень зазнали 8 людей, серед них 4 дитини.