Приліт був потужний: що ЗСУ ліквідували в Республіці на Донеччині

У районі села Республіка Маріупольського району 19 вересня був потужний приліт по місцю базування ворога. Щонайменше 8 окупантів було ліквідовано, 12 – поранено, які перебувають у військовому шпиталі у Маріуполі.

Після цього керівний склад російської армії почали розселяти по селі Республіка, навіть у будинки, де вже живуть люди. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Тонка робота ЗСУ

Петро Андрющенко зазначив, що цій території перебуває щонайменше батальйон загарбників. Це майже кордон з Запорізькою областю та дуже близько до заповідника Кам'яні Могили.

Цю територію росіяни використовують з боку Донецької та з боку Запорізької області для накопичення резервів. Завдяки цьому ведуться бойові дії у Вугледарі, по всьому напрямку і далі до Гуляйполя.

Там був потужний приліт. Там була досить тонка робота. Навіть про самі результати ми розповідали лише після майже двох діб. Дані, що 8 "двохсотих". Поранені перебувають у військовому шпиталі у Маріуполі, тому їхній стан на сьогодні невідомий. Все одно вони дуже нескоро з’являться на карті, щоб вести бойові дії,

– сказав посадовець.

Відсутність ударів по тилу ворога дає можливість росіянам розслабитись. Зараз по них прилетіло. Тому окупанти розсортували солдат по інших місцях, де тільки могли. Там є велика лісосмуга і поруч розташований Федорівський ліс, де можна сховати велику кількість, що і робить ворог.

"А офіцерів, командирів взводів, керівний склад почали переселяти по Республіці. Навіть підселяли до людей по хатах. Стандартна тактика росіян з "живим щитом" нікуди не зникла", – додав радник мера.