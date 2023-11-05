Крім Авдіївки: Світан припустив, де ще на фронті може з'явитися нова "гаряча точка"

Останні тижні росіяни намагаються оточити Авдіївку, однак їхні спроби не принесли результату. Водночас ворог докладає зусиль, щоб пробитися на інших напрямках. Нещодавно невдало наступав на Вугледар, де українські сили розбили його.

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу, де з огляду на концентрацію сил противника може спалахнути нова "гаряча точка".

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Намагаються прорвати лінію оборони

Ворог зараз має велику проблему через роботу українських далеких засобів ураження. Все більше і більше наближається до Донецька – плацдармів в Мар'їнці та Авдіївці – наша високоточна зброя дальністю вже до 50 кілометрів, зокрема САУ Archer.

ЗСУ отримали від Швеції 8 САУ Archer , які вже працюють на фронті. Одна з важливих переваг цієї зброї – повна автоматизація усіх процесів, що дозволяє військовим, що обслуговують Archer, контактувати зі боєприпасами лише під час заряджання. Крім того, ця САУ може розгортатися за 20 – 30 секунд і потім вже готова відкривати вогонь. А подання снарядів здійснюється завдяки заряджанню автомата.

Тому наступний напрямок, на якому росіяни можливо почнуть активізуватися – це Мар'їнка Донецької області,

– підкреслив військовий експерт.

Російські війська розквартировані в районі Донецька, Ясинуватої та Макіївки дуже потерпають та розуміють, що спокою їм українські сили не дадуть. Зимувати їм доведеться в полях, а тому намагаються відсунути лінію фронту.

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Атаки росіян на Вугледар пов'язані з атаками на Мар'їнку. Їм потрібно з-під Вугледару з півдня на північ рухатись на Курахове, щоб зайти з тилу в Мар'їнського угрупування. А потім спробувати витиснути його на другу лінію оборони – до рівня Курахового в районі малих річок. Вони є нашим рубежем оборони на тій ділянці фронту.

"Друга лінія – це Вугледар, Курахове, с півдня на північ – Карлівка, Очеретино. І далі на північ – Костянтинівка, Дружківка. Краматорськ та Слов'янськ. Росіяни намагаються вибити нас з першої лінії оборони, але в них нічого не виходить", – зазначив Роман Світан.

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