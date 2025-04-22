Постійно йдуть в безсенсовні штурми: на якій ділянці фронту росіяни планують прорив

Ворог поступово просувається на декількох ділянках фронту. Така його активність, імовірно, пов'язана з наміром здійснити прорив на окремому напрямку.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ та військовий експерт Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що виходячи з сьогоднішньої ситуації на полі бою та можливих планів оперативного характеру окупантів, вони готуються посилити активність на одному напрямку. До слова, українським силам вдалося відкинути росіян біля населеного пункту Удачне поблизу Покровська на Донеччині.

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Росіяни мають дві цілі

Мусієнко припустив, що ворог має намір продовжувати активні бої саме у Донецькій області.

Є повідомлення, зокрема, в медійному просторі, що російське командування дало вказівки, щоб певні підрозділи БпЛА, які були залучені у Курській області, передислоковувалися на Донеччину,

– підкреслив він.

Також останнім часом спостерігається активність ворога на Покровському та Лиманському напрямках. Це, за словами військового експерта, також є свідченням того, що відбувається певне накопичення сил росіян на цих напрямках і вони можуть на них активізуватися.

Що відбувається на Донецькому напрямку: дивіться на карті

Схожа ситуація і на Харківщині, де окупанти намагаються перейти на протилежний бік річки Оскіл. Все це, на його думку, говорить про оперативно-тактичні наміри ворога.

В стратегічному плані задум російського командування може полягати в тому, щоб спробувати атакувати не на одній ділянці фронту. Ворог може мати основний напрямок і другорядні – для відволікання уваги і для здійснення вогневого впливу по позиціях Сил оборони України,

– відзначив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ.

Росіяни також, імовірно, ставлять перед собою дві цілі.

По-перше, це намагання захопити якомога більшу частину території насамперед на Донеччині. Йдеться про окупацію усієї Донецької області

По друге, якщо говорити про фронт в цілому, то ворог своїми штурмами, які іноді здаються безсенсовими, здійснює спроби виснажити українські підрозділи,

– пояснив Олександр Мусієнко.

Він додав, що так противник намагається реалізувати певний прорив та захоплення територій.

Нагадаємо, що росіяни намагалися прорватися в районі Торецька на мотоциклах. Проте бійці 28 окремої механізованої бригади, побачивши окупантів, що рухались сільською дорогою у напрямку українських позицій, відкрили по них артилерійський вогонь. Ворог був змушений шукати укриття у лісосмузі, де їх атакували пілоти ББпС "Спалах".