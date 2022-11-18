Соледар тримається: гаряче відео з позицій 93 бригади

На Донецькому напрямку наразі тривають найзапекліші бої. Однак захисники України не мають наміру без бою віддавати ані клаптику держави та завдають ворогові втрат.

Те, як знищують ворога, показали бійці 93-ї бригади "Холодний Яр". А також розповіли, як росіяни "розбирають" завод "Артемсіль" і хаотично ведуть вогонь по місту Солі.

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Окупанти стріляють хаотично

Військовослужбовець України зазначив, що, на його думку, окупанти стріляють хаотично, адже не мають такого коригування, як в ЗСУ.

Їх багато дуже. І вони сиплять куди попало, навіть в уже зруйновані цілі. Їм все одно, лиш би поставити галочку "Ми вистрілили",

– розповів військовий.

Інший військовий поділився, що часто окупанти обстрілюють й дороги у місті. Ці обстріли наші військові називають "турбуючим вогнем". Загалом українські позиції окупанти обстрілюють з:

мінометів,

танків,

Градів,

ствольної артилерії.

Також постійно підвозять та накопичують піхоту, однак, за словами військового, зазвичай це маломотивовані росіяни. Іноді на підсилення приходять військові зі складу ПВК "Вагнера". Як підкреслив військовий, дуже відчутно, коли працюють професійно підготовані вороги, а коли мобілізоване "м'ясо".

Періодично ворог намагається виявити слабкі місця українських сил та проводити штурмові дії. Однак, за словами військового, українцям вдається успішно ці штурмові дії "гасити" та відбивати атаки ворога.

Ми позиції не здаємо, тримаємо. Соледар стоїть, Соледар за нами,

– сказав він.

Поділилися військові й тим, що, на жаль, серед місцевих, які ледь не щохвилини перебувають під обстрілами окупантів уже понад 8 місяців, досі є ті, хто чекають на прихід "руського міра".

Психологічне здоров'я вкрай важливе

Військовослужбовець зі Львова також підкреслив необхідність не лише фізичної реабілітації військових, але й психологічної.

Приєдналися більше психологів до роботи з людьми. Робота психологів є дуже важливою, тому що ментальне здоров'я не менш важливе, ніж фізичне. На це треба звертати увагу і я стараюся з цим працювати,

– розповів він.

Наразі ж сам військовослужбовець власні почуття від обстрілів та наступу ворога намагається "контейнерувати" у собі і планує розбиратися з ними після війни. Це рекомендує робити й іншим воїнам: "Нам всім треба буде після війни дуже довго над цим всім працювати. І обов'язково над цим треба працювати, тому що потім це буде мати погані наслідки. Якщо ми хочемо повернутися до нормального життя, над цим треба працювати".

А поки йде війна та наступає ворог він намагається себе морально не розхитувати. Саме це дозволяє залишатися зібраним і відповідати за людей.

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Що відбувається на фронті: останні новини

Як повідомляли у Генштабі, наразі без суттєвих змін обстановка лише на Волинському та Поліському напрямках. На інших ворог гатить з усього спектру озброєння.

Станом на ранок 17 листопада у Генштабі також повідомили, що за останню добу ліквідували ще 400 росіян, тож загальна кількість ліквідованих тепер становить 83 110 загарбників.

Також українська армія постійно завдає шкоди окупантам й на тимчасово окупованих територіях. Так, 16 листопада стало відомо, що вони пошкодили важливий для ворога міст на Запоріжжі.

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