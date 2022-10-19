Йдуть по тілах вбитих, – Жданов розповів про екологічну катастрофу на Донбасі

На Донецькому напрямку жахлива екологічна ситуація. Російська армія не забирає тіла своїх загиблих "побратимів".

Загарбники йдуть наступ просто таки по трупах вбитих солдатів. Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Ситуація патова

За словами військового експерта, на Донецькому напрямку переважно діють приватні військові компанії. Здебільшого їх заповнюють ув'язненими, які підписали контракт.

"При чому умови там дуже жорсткі. Пам'ятаєте, навіть Прігожин, коли виступав перед зеками у тюрмі, говорив: "Хто захоче, той воюватиме разом з нами й отримуватиме за це гроші, а хто не захоче – того розстріляємо", – відзначив Жданов. Тому відмовитися йти в наступ росіяни не можуть.

Вони не прибирають тіла своїх загиблих солдатів, вони йдуть просто по трупах. Єдине, що вони роблять, це розтягують тіла в яри, будь-які поглиблення заповнюються ними,

– зауважив він.

За даними однієї з європейських екологічних організацій, в цих районах є загроза екологічної катастрофи. "Трупна отрута від тіл, що розкладаються, потрапляє у води, цей запах розноситься, тварини труїться вже цим розкладеним м'ясом. Там просто жахлива картина", – наголосив Жданов.

Мало того, наші війська займатимуться ще й тим, що хлорним вапном посипають місця скупчення тіл, що гниють і розкладаються.

Ось в таких умовах там ідуть бойові дії. Вони просто оминають ці яри і йдуть у наступ на наші позиції. Якщо ми просуваємось трохи вперед на позиціях, бійці кажуть, що навіть не можна ступити крок у бік, адже кругом трупи. Так воює Росія,

– підкреслив військовий експерт.

Він додає, що зараз до ПВК окрім зеків додали мобілізованих, тож укомплектування йде ким завгодно. Відомо, що мобілізовані з'явилися на всіх напрямках фронту.

"Середньостатистичні втрати підрозділів, укомплектованих мобілізованим, становлять понад 50% – у першому ж бойовому зіткненні. Люди взагалі не розуміють, що робити. Безперечно, для нас це добре. Це – війна. Ми знищуємо супротивника і намагаємося його прогнати з нашої землі всіма доступними на війні способами. Але для Росії – для них, як для людей – це, як на мене, вже на рівні трагедії", – вважає Олег Жданов.

Натомість росіяни спокійно йдуть за повістками у військкомат і приїжджають на фронт. "Так, обурюються, що стара техніка, але при цьому йдуть у бій. Намагаються у ньому брати участь, саме намагаються", – підсумував він.

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