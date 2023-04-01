"Ситуація доведена до абсурду": безпекову організацію очолили вбивці й терористи

З 1 квітня на місяць Росія отримала право головування в Раді Безпеки ООН. Це стало черговим абсурдним рішенням організації, яка вже перестала виконувати свої найважливіші функції.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Олексій Буряченко. Він переконаний, що держава, яка публічно і відкрито "зґвалтувала міжнародне право", як зауважив Михайло Подоляк, не може мати такий статус в ООН.

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Політолог згадав, що 31 березня відбулося позачергове засідання Ради Безпеки ООН, присвячене розміщенню російської ядерної зброї в "третіх" країнах.

Україна зі свого боку зробить усе можливе, аби відкрити очі світовій спільноті на те, що відбувається, на те, що зараз глобальна система і архітектура безпеки, на превеликий жаль, зруйнована саме Росією – державою-терористкою. І зараз саме ця держава буде головувати у Радбезі ООН,

– наголосив мовець.

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Буряченко назвав можливість агресора очолювати Раду Безпеки Організація Об'єднаних Націй "ситуацією доведеною до абсурду". Він впевнений, що це навіть не порушення міжнародного законодавства чи статуту ООН, чи правовий нігілізм, це абсурд.

Росія – це країна, що забрала в іншої ядерну зброю; країна, що дала їй свої гарантії безпеки Будапештським меморандумом; ядерна держава, що напала на неядерну державу, а зараз ще й розповсюджує ядерну зброю "третім" країнам, підкреслив політолог. Ба більше, тепер президент цієї країни перебуває у міжнародному розшуку за справою з викрадення дітей.

І вишенька на тортику – тепер ця країна місяць, згідно з ротацією буде головувати в Радбезі ООН,

– підкреслив експерт.

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Світ буде шукати нову систему безпеки

Ситуація, що склалася зараз дає зрозуміти всім країнам, що поточна безпекова система у світі їх не врятує не лише від російського, а від будь-якого іншого агресора в будь-якій точці світу, наголосив експерт.

Він переконаний, що саме це підштовхне світ до пошуку нової системи безпеки.

Що гірше зараз ситуація в ООН, в Раді Безпеки ООН, тим гірше це для Росії, бо вона ще більше об'єднає консолідацію навколо підтримки України і збільшить антипутінську коаліцію, що автоматично призведе до падіння путінського режиму,

– резюмував Буряченко.

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