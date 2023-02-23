Придністров'я – дуже вразливе місце в розташуванні військ Росії, – Піонтковський
Довкола Придністров'я складається доволі цікава ситуація. Молдова заявляє, що готуються певні провокації проти її суверенітету.
Це дуже вразливе місце у розташуванні російських збройних сил. Про це 24 Каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.
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"Якщо до Мелітополя генералу треба ще 84 кілометри пройти, то до Тирасполя – взагалі нічого. Там якихось 140 старих російських сержантів охороняють величезні склади зі зброєю. ЗСУ можуть вирішити цю про цю проблему дуже швидко", – переконаний Піонтковський.
Потужний сигнал
22 лютого відбулася зустріч "Бухарестської дев'ятки". За словами Піонтковського, на заході було дві цікаві речі.
Перша: це була десятка, адже була присутня Мая Санду. Друга: Віктора Орбана не пустили на поріг. Вони запросили чудову жінку Каталін Новак, яка неодноразово різко виступала проти позиції Орбана і підтримує Україну,
– сказав Піонтковський.
У Орбана дуже погані справи. 23 лютого в українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що він запросив візит до Києва.
Він дослівно сказав: "Я б залюбки приїхав до Києва, але мене чомусь ще жодного разу не запрошували". Найбільш жирні путінські щури тікають з його корабля,
– зауважив публіцист.
Крім того, Угорщина досі не ратифікувала договір про вступ Фінляндії та Швеції у НАТО. Орбан призначив цю ратифікацію на 1 березня.
"Це також сигнал. Вони проходять по всьому медійному та зовнішньополітичному простору. Путін програє, і від асоціації з ним усі відмовляються", – підсумував Піонтковський.
Що Росія може зробити в Молдові
- Росія намагається погрожувати Молдові за євроатлантичний вибір. Навряд чи зможе вчинити щось серйозне, але розхитувати ситуацію здатна.
- На думку експерта Центру оборонних стратегій, дипломата Олександра Хара, Росія робить усе, щоб відвернути увагу України від Сходу.
- Так, нові погрози для Молдови – це, імовірно, нагнітання та погрози заради дестабілізації ситуації. Зробити щось серйозне вони там не можуть через географічне розташування.