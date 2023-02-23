Придністров'я – дуже вразливе місце в розташуванні військ Росії, – Піонтковський

Довкола Придністров'я складається доволі цікава ситуація. Молдова заявляє, що готуються певні провокації проти її суверенітету.

Це дуже вразливе місце у розташуванні російських збройних сил. Про це 24 Каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.

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"Якщо до Мелітополя генералу треба ще 84 кілометри пройти, то до Тирасполя – взагалі нічого. Там якихось 140 старих російських сержантів охороняють величезні склади зі зброєю. ЗСУ можуть вирішити цю про цю проблему дуже швидко", – переконаний Піонтковський.

Потужний сигнал

22 лютого відбулася зустріч "Бухарестської дев'ятки". За словами Піонтковського, на заході було дві цікаві речі.

Перша: це була десятка, адже була присутня Мая Санду. Друга: Віктора Орбана не пустили на поріг. Вони запросили чудову жінку Каталін Новак, яка неодноразово різко виступала проти позиції Орбана і підтримує Україну,

– сказав Піонтковський.

У Орбана дуже погані справи. 23 лютого в українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що він запросив візит до Києва.

Він дослівно сказав: "Я б залюбки приїхав до Києва, але мене чомусь ще жодного разу не запрошували". Найбільш жирні путінські щури тікають з його корабля,

– зауважив публіцист.

Крім того, Угорщина досі не ратифікувала договір про вступ Фінляндії та Швеції у НАТО. Орбан призначив цю ратифікацію на 1 березня.

"Це також сигнал. Вони проходять по всьому медійному та зовнішньополітичному простору. Путін програє, і від асоціації з ним усі відмовляються", – підсумував Піонтковський.

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