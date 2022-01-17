Ситуація дуже серйозна, – Шольц про загрозу нападу Росії

Будь-яке військове втручання та загроза цілісності України матиме високу ціну. Це чіткий сигнал від Німеччини та союзників ЄС й НАТО, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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Політик наголосив, що очікує від Москви явних зусиль з пом'якшення кризи. Наприклад, відновлення нормандського формату. Шольц назвав ситуацію, яка склалась, дуже серйозною.

Зараз мова йде про те, щоб зробити все, щоб до військового втручання не дійшло,

– сказав канцлер.

Зауважимо, Остання зустріч лідерів "нормандської четвірки" відбулася ще у грудні 2019 року. Усі сторони готові до відновлення перемовин, окрім Росії. Москва блокує процес. Поки що розмови відбуваються лише на рівні міністрів і радників.

Наприклад, така зустріч відбулася 6 січня й тривала 4,5 години у Москві. Там були присутні представники Франції, Німеччини й Росії, однак з України не було нікого.

Що відомо про загрозу нападу Росії

Восени американські ЗМІ писали, що Росія стягує війська до кордону з Україною. Українська розвідка підтвердила таку інформацію. Попередили, що агресор може напасти у січні – лютому.

Наприкінці 2021 року РНБО не бачила великої небезпеки зі сторони країни-агресора. Щоправда, у січні Москва почала військові навчання у прикордонних біля України областях. Америка висловила занепокоєння та стала вимагати пояснень.

У січні розвідка США зробила заяву, що Росія може готувати спецоперацію на Донбасі під чужим прапором. Все для того, щоб сфабрикувати приводи для вторгнення в Україну. Наприклад, можуть напасти під приводом "спроби держперевороту".

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що кількість російських військових біля кордонів може зростати. Він наголосив, що нашій державі протистоїть мільйонне військо.

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