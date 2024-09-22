Генерація Харкова знищена: які альтернативи має місто

Через російські обстріли генерація Харкова та області знищена. Наразі влада організовує альтернативи для енергетики міста.

Мовиться про модульні невеликі підстанції, які ворогу буде вразити складніше, а у разі ураження відбудувати їх буде легше. Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зауваживши, що передбачити ситуацію, яка буде восени та взимку поки що складно.

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Альтернативи генерації у Харкові

За словами кореспондентки, у Харкові є певна альтернатива для генерації. Місто намагаються заживити енергетикою завдяки мобільним невеликим підстанціям.

Передбачити, якою буде в місті осінь та зима складно. Однак комунальні служби, ремонтні бригади підприємств роблять максимум.

Якщо говорити про воду, тепло та газ – потрібно не лише щось відремонтувати через російські обстріли, а й модернізувати. Щодо електрики – ситуація набагато складніша,

– зауважила Черненко.

Альтернативні об'єкти генерації є невеликими, тому ворогу їх вразити буде важче. Крім того, їх набагато легше відбудовувати в разі ураження.

Також є надія, що міжнародні організації, благодійні меценати та партнери посилять в цьому плані підтримку.

Це дуже вартісні проєкти, адже для відновлення чогось більшого немає сил та фінансів. Крім цього, це буде неправильно, адже росіяни можуть у них влучити ще раз,

– зазначила кореспондентка.

Вона розповіла, що ці модульні підстанції будуть живити окремі квартали та будинки. Однак конкретніше про їхню роботу міська влада, враховуючи заходи безпеки, розповість згодом. Такого живлення вимагає не лише Харків, а й область.

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