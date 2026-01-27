"Під час морозів дуже важко": експерт чітко сказав, чи буде в Україні тотальний блекаут

Зараз в Україні не може бути тотального блекауту. Є багато регіонів, де вимкнення світла або мінімальні, або їх немає взагалі.

Однак Київщина, Одещина, Кривий Ріг – у дуже складній ситуації. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зауважив 24 Каналу, що там було багато ударів, пошкоджені мережі.

Чи покращується ситуація?

Олександр Харченко розповів, що ситуація складна у Київській та Одеській областях, Кривому Розі. Але загалом в Україні – абсолютно контрольована. У певних регіонах може бути важче на два – три дні, однак роботу відновлюють, люди повертаються до нормального забезпечення. Крок за кроком усе буде покращуватися, а з відходом холодів – ще й значно спрощується.

Тому що, на жаль, під час морозів дуже важко працювати. Особливо коли у вас стоїть вибір. В людей і так обмаль доступу до електрики. А вам якийсь елемент цього треба відключити, щоб ремонтувати інше. У мороз тут рішення, найімовірніше, буде "поки почекаємо, не будемо ремонтувати". Але зараз не можна людям навіть на 10 мегаватів зменшити енергопостачання, якщо казати про Київ,

– пояснив він.

Зараз вже почало теплішати. За прогнозами, наступні щонайменше два тижні має бути більш комфортна погода для відновлення енергосистеми. Все одно холодно, але значно краща температура та погодні умови для відновлення енергосистеми.

Як покращити ситуацію з енергетикою?