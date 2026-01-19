7 областей: Зеленський повідомив, де зараз найскладніша ситуація з енергетикою
- Ситуація з енергетикою найскладніша на Київщині, Харківщині, Запоріжжі, Дніпрі, Чернігівщині, Сумщині та Одещині.
- Для стабілізації залучені додаткові ремонтні бригади та постачаються генератори.
Президент Зеленський 19 січня провів енергетичний селектор щодо ситуації у найскладніших регіонах. Йшлося про Київ та ще низку областей.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.
Де ситуація зі світлом найскладніша?
Ситуація з енергетикою станом на 19 січня найскладніша:
- у Києві та області, зокрема у Білій Церкві, Василькові, Борисполі,
- на Харківщині та Запоріжжі,
- у Дніпрі та області, зокрема у Кривому Розі,
- на Чернігівщині, Сумщині, Одещині.
Для Києва залучені додаткові ремонтні бригади з інших регіонів, допомагають працівники Укрзалізниці та інших державних компаній,
– розповів президент.
Під час наради міністр енергетики Шмигаль доповів щодо темпів відновлення та конкретних заходів для стабілізації енергосистеми.
А міністр внутрішніх справ Клименко мав доповідь щодо постачання додаткових генераторів і сформованого запасу обладнання.
"Дякую всім партнерам, які реально допомагають. Визначені окремі завдання для Служби безпеки України", – резюмував президент.
Що відбувається в енергетиці?
19 січня Росія завдала нових ударів по енергетиці Чернігівщини. Було знеструмлено близько сотні населених пунктів через пошкодження 5 важливих енергооб'єктів. Цього дня також у Полтавській та Сумській областях запровадили аварійні відключення електроенергії.
Тим часом у YASNO заявили, що світла може не бути понад 16 годин на добу. Україна уже починає жити за графіками у 4,5 – 5 черг. А виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів 24 Каналу, що до початку лютого не варто сподіватися на покращення ситуації, зокрема, через морози.
Світ намагається допомогти Україні. Наприклад, поляки зібрали 1,26 мільйона злотих на генератори, спальні мішки та пальне для Києва за три дні. Наразі у столиці без тепла понад 100 будинків, 19 із яких – ще з 9 січня.