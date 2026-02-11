Інформація не публічна, – Шмигаль розкрив деякі деталі закритого засідання Штабу із військовими
- На закритому засіданні Штабу обговорили пріоритезацію об'єктів критичної інфраструктури України, які потребують захисту.
- Розглянули посилення протиповітряної оборони та координацію з міністерствами і енергетиками для захисту енергосистеми.
У середу, 11 лютого, за дорученням українського президента Володимира Зеленського провели засідання Штабу в закритому режимі. До нього, зокрема, залучили військових.
Деталі закритої зустрічі розповів міністр енергетики України Денис Шмигаль.
Що обговорили на закритому засіданні Штабу?
Український міністр за результатами зустрічі повідомив, що у рамках закритого засідання визначили, а також пріоритезували об'єкти критичної інфраструктури в Україні, які потребують захисту. Зокрема, розмова стосувалася столиці.
Більшість інформації не публічна. У контексті можливих подальших атак росії обговорили посилення активної протиповітряної оборони Києва. Зокрема, енергообʼєктів,
– написав він.
Денис Шмигаль повідомив про координацію з міністерствами, міською владою та енергетиками, зазначивши, що усі сторони отримали завдання, триває робота над захистом енергосистеми та зменшенням пошкоджень через атаки.
Яка ситуація в енергосистемі?
Нагадаємо, у Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію регіонального рівня через складну ситуацію в енергетиці після ворожих атак. Місцева влада звернеться до Кабміну щодо включення до проєкту СвітлоДім.
До слова, найближчими тижнями швейцарські компанії постачатимуть в Україну високопродуктивні генератори та енергетичні модулі. Берн схвалив допомогу з граничною вартістю до 32 мільйонів швейцарських франків.
Ще один транш виділяє Німеччина, яка є найщедрішим донором Фонду підтримки енергетики, обсягом близько 4,8 мільйона євро. Також триває робота над отриманням обладнання для когенерації електроенергії.