Енергоблок Хмельницької АЕС після ремонту під'єднали до мережі на 2 тижні раніше

Росія завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України. Однак один із енергоблоків Хмельницької АЕС вдалося під'єднати до мережі на два тижні раніше, ніж планувалося спочатку.

Енергоблок Хмельницької АЕС вдалося під'єднати до енергомережі після відновлювального ремонту. Це зробили на 2 тижня раніше, аніж планували.

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Поки працює із обмеженнями

У звʼязку із введеними обмеженнями цей енергоблок ХАЕС видає в українську енергосистему 300 мегаватів на годину. Після зняття обмежень блок буде завантажено додатково.

Енергоатом робить усе задля забезпечення електроенергією споживачів у цей складний для країни час,

– мовиться в повідомленні.

Українські енергетики роблять все можливе, що українці не відчували дефіциту потужностей на тлі поновлення ворожих ударів по енергосистемі нашої держави.

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