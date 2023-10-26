За добу між ЗСУ та окупантами відбулося 78 зіткнень, захисники відбили понад 50 атак, – Генштаб

Росіяни намагаються йти у наступ на Сході. При цьому ворог продовжує нещадно обстрілювати українські міста.

Росіяни продовжують ігнорувати закони та звичаї ведення війни та використовують тактику терору. Вони завдають ударів не лише по наших військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави.

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Яка ситуація на фронті

Впродовж минулої доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Крім цього, вчора російські окупанти завдали по Україні чергового авіаційного удару, застосувавши ударні БпЛА. Наші захисники знищили всі "Шахеди", однак внаслідок падіння уламків є поранені серед цивільного населення. У містах Славута та Нетішин Хмельницької області пошкоджено 11 багатоквартирних та 9 приватних будинків, 2 навчальні заклади, 2 пожежно-рятувальні частини та будівля відділу поліції.

Також внаслідок авіаудару керованими авіаційними бомбами по житловому кварталу міста Берислав та селах Бериславського району Херсонської області є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Загалом авіаційних ударів зазнали Луганська, Донецька та Херсонська області. Натомість під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Головне про ситуацію на фронті

На Куп'янському напрямку українські воїни відбили 13 атак ворога в районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку окупанти намагаються атакувати біля Надії та Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 10 атак противника. Також українські захисники продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку – за добу було відбито 15 атак ворога.

На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії – відбито 20 атак ворога.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили всі атаки ворога в районах 4 населених пунктів.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції.

На Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу ворога. Натомість підрозділи ракетних військ уразили 3 склади боєприпасів, 6 артилерійських засобів та радіолокаційну станцію ППО противника.