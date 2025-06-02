2 червня, 01:44
На фронті за день відбулося 107 зіткнень: у Генштабі окреслили, де фіксували найбільше боїв
Основні тези
- На фронті за день відбулося 107 бойових зіткнень, найбільше в Донецькій області та на Курщині.
- Сили оборони України відбили численні атаки на різних напрямках, зокрема Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському та інших.
- На Покровському напрямку ворог провів 47 штурмових дій, а на Курському напрямку відбилося 16 атак, зокрема з авіаційними ударами.
На фронті з початку доби відбулося 107 бойових зіткнень. Найгарячішими лишаються ділянки фронту у Донецькій області, а також на Курщині.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. Зведення з фронту військові опублікували ввечері 1 червня.
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Яка ситуація на фронті на вечір 1 червня
У Генштабі розповіли, що Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Зокрема, на ділянках фронту ситуація склалася наступна:
- На Харківському напрямку Сили оборони відбили ворожий штурм в районі Фиголівки, ще 2 боєзіткнення тривають в районах Глибокого та Красного Першого.
- На Куп'янському напрямку ворог 7 разів атакував наші укріплення в районах населених пунктів Степова Новоселівка та Нова Кругляківка, одне боєзіткнення триває дотепер.
- На Лиманському напрямку сьогодні російські війська 19 разів штурмували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Надія, Рідкодуб та Ямпіль, 3 боєзіткнення тривають до цього часу.
- На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 8 штурмів ворожих військ в районі Білогорівки, Верхньокам'янського та в бік Григорівки.
- На Краматорському напрямку сьогодні наші війська відбили 3 атаки противника в районі Часового Яру та в бік Білої Гори, ще один бій на даний час триває.
- На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні 11 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Торецька та Диліївки.
- На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 47 штурмових та наступальних дій. Активність російських окупантів спостерігалася в районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка та Андріївка. Бої не вщухають до цього часу у трьох локаціях.
- На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили 14 атак на позиції українських військ, противник намагався просунутися в районах Новосілки, Зеленого Поля, Новополя, Вільного Поля, Багатиря, Костянтинополя та Одрадного. Одне боєзіткнення наразі триває.
- На Оріхівському напрямку українські захисники двічі відбили наступ ворога поблизу населеного пункту Степове.
- Сили оборони України на Курському напрямку відбили 16 атак загарбницької армії, ще три боєзіткнення залишаються незавершеними; противник завдав п'ять авіаційних ударів, скинувши при цьому 14 КАБ, також здійснив 195 обстрілів, з яких шість – із систем залпового вогню.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.