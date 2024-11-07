Ворог вперто лізе на Покровському й Курахівському напрямках: у них 2 завдання

Російські окупанти продовжують атакувати на Курахівському та Покровському напрямках у Донецькій області. Вони хочуть виконати два завдання.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський, зауваживши, що головна мета російських окупантів не змінилася. Їм потрібно вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Але, якщо вони туди дійдуть, то навряд чи захочуть на цьому зупинятися.

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Росія має два завдання

Як наголосив Грабський, перше завдання російських окупантів – вихід на лінію Покровськ-Костянтинівка-Часів Яр. На цих ділянках фронту фіксують постійні бойові зіткнення. Росія зазнає там величезних втрат.

Друге завдання – ліквідувати Курахівський виступ Сил оборони України. Далі вони цілком можуть полізти в бік Дніпропетровської та Запорізької областей.

Якщо вони ліквідують Курахівський виступ, то зможуть вирівняти лінію фронту. Тоді буде загроза наступу в бік Покровського Дніпропетровської області та вже на Запорізьку область,

– сказав Грабський.

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Додамо, станом на 7 листопада Росія втратила понад 704 тисячі особового складу. Також наші захисники знищили 9224 російських танків, 18612 бойових броньованих машин, 20194 артилерійських систем, 1245 РСЗВ, 996 засобів ППО, 369 літаків тощо.