Росія просунулася на 8 напрямках, на 2 із них ЗСУ теж мали успіх: огляд і карти від ISW 8 травня

Як в України, так і в Росії було декілька просувань. Також окупанти продовжували атаки навіть після початку оголошеного Путіним "перемир'я". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

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Яка ситуація на фронті