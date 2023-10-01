Виснаження росіян та наступ ЗСУ на декількох напрямках: карта бойових дій 1 жовтня

ЗСУ продовжують спроби витіснити загарбників на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Своєю чергою росіяни намагалися атакувати на інших напрямках, щоб відновити втрачену ініціативу, однак все було марно.

Протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень. Росіяни завдали 8 ракетних та 99 авіаційних ударів, здійснили 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях української армії, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

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Активність росіян на фронті

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському та Лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів.

Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Луганської області. Напротивник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Луганської області. Де розташована Кліщіївка: показуємо на карті

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області та покращити тактичне положення в районі Новоселівки та східніше Степового. Ворог здійснив понад 10 невдалих атак в районі Мар’їнки Донецької області. Де розташована Авдіївка: показуємо на карті

Шахтарському напрямку На противник наступальних (штурмових) дій не вів. противник наступальних (штурмових) дій не вів.

Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Новодарівки Запорізької області та покращити тактичне положення в районі західніше Вербового. Наворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Новодарівки Запорізької області та покращити тактичне положення в районі західніше Вербового. Що відбувається на Півдні: дивіться на карті

Ситуація на Півночі

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Наступ України тр иває