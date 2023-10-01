Виснаження росіян та наступ ЗСУ на декількох напрямках: карта бойових дій 1 жовтня
Джерело:Генштаб ЗСУ
ЗСУ продовжують спроби витіснити загарбників на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Своєю чергою росіяни намагалися атакувати на інших напрямках, щоб відновити втрачену ініціативу, однак все було марно.
Протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень. Росіяни завдали 8 ракетних та 99 авіаційних ударів, здійснили 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях української армії, так і по цивільних об’єктах нашої держави.
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Активність росіян на фронті
Де розташована Кліщіївка: показуємо на карті
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області та покращити тактичне положення в районі Новоселівки та східніше Степового. Ворог здійснив понад 10 невдалих атак в районі Мар’їнки Донецької області.
Де розташована Авдіївка: показуємо на карті
Що відбувається на Півдні: дивіться на карті
Ситуація на Півночі
Наступ України триває
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника.