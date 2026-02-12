Україна та Росія мали по кілька просувань: звіт та карти ISW за 11 лютого

В Інституті вивчення війни опублікували звіт щодо ситуації на фронті 10 – 11 лютого. Аналітики також оновили карти бойових дій.
Яка ситуація на фронті?
- Російські війська 10 та 11 лютого атакували в Курській та Сумській областях, зокрема у напрямку Корчаківки та поблизу Попівки.
- Вони продовжили наступальні операції й на півночі Харківської області 11 лютого, але не просунулися вперед. Атаки були поблизу Вовчанська, Графського, Вовчанських Хуторів, Приліпки, Семенівки, Стариці та Нестерного.
- Нещодавно українські війська просунулися на напрямку Великого Бурлука. Командир української роти, що діяла там, повідомив, що ЗСУ зачистили Чугунівку.
- Російське джерело стверджує, що російські війська продовжували наступальні операції на Куп'янському напрямку поблизу Петропавлівки та Кучерівки, а також біля Подолу та Курилівки. Але ISW оцінює, що російські війська не мали просування, а Генштаб ЗСУ не повідомляв про жодну наземну активність на цьому напрямку 10 чи 11 лютого.
- Російські війська нещодавно просунулися на напрямку Борової. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 лютого, свідчать про те, що сталося це у центральній Богуславці. Окупанти атакували поблизу Борівської Андріївки, Новоєгорівки. Російський мілблогер стверджував, що ЗСУ контратакували поблизу Олександрівки та Корового Яру.
Ситуація на фронті / Карти ISW
- Окупанти нещодавно просунулися на Слов'янському напрямку у Никифорівці. Вони атакували поблизу та в межах Лимана, біля Ярової, Дробишевого, Ставків, Закітного, Дронівки, Масляківки, Зарічного, Діброви, Озерного, у напрямку Різниківки та Кривої Луки, поблизу Никифорівки та у напрямку Рай-Олександрівки. Російський мілблогер стверджував, що ЗСУ контратакували поблизу Ярової та Дробишевого.
- Ворожа армія продовжила наступальні операції в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка 11 лютого, але не просунулися вперед. Вона здійснювала атаки біля та в межах Костянтинівки, біля Плещіївки, Щербинівки, Іллінівки, Берестока, Яблунівки, Степанівки, Русиного Яру, Новопавлівки, Софіївки та у напрямку Павлівки.
- Ворог продовжив наступальні операції в тактичному районі Добропілля 11 лютого, але не просунувся вперед. 10 та 11 лютого російські війська атакували поблизу Торецького, Нового Шахова та Нового Донбасу.
- 11 лютого російські війська продовжили наступальні операції також на Покровському напрямку, але не просунулися вперед. Вони атакували поблизу самого Покровська, Гришиного, Родинського, Котлиного, Удачного та Молодецького.
- Окупанти продовжували наступальні операції на Новопавлівському напрямку, зокрема у біля самої Новопавлівки, Новомиколаївки, Філії, але не просунулися вперед. Вони також безуспішно атакували поблизу Іванівки та Зеленого Гаю.
- Нещодавно українські війська просунулися на Гуляйпільському напрямку. Військовий оглядач заявив, що вони очистили Тернувате, Цвіткове та Староукраїнку, а також Залізничне. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 11 лютого, свідчать про те, що ЗСУ просунулися й в Косівцевому. Російські війська атакували поблизу самого Гуляйполя, Цвіткового, Прилук, Добропілля, Варварівки, Злагоди, Рибного, Дорожнянки, Залізничного.
- Російські війська нещодавно просунулися в західній частині Запорізької області біля Степногірська. Також вони атакували на Оріхівському напрямку поблизу Лугівського, Приморського, Новояковлівки, Новобойківського, а також у напрямку Магдалинівки та Річневого.
- 11 лютого росіяни продовжували обмежені наземні атаки на Херсонському напрямку, але успіхів не мали.
Останні новини з фронту
Раніше в ISW повідомляли, що російські війська просунулися на Сумському, Костянтинівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. А ЗСУ – у північній частині Нового Донбасу, на схід від Добропілля.
Окупанти намагаються просуватися північніше від Покровська та Мирнограда. Атаки в містах також фіксують. Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів 24 Каналу, що першочерговий план ворога ще минулого року передбачав захоплення агломерації Покровськ – Мирноград, а північніше – Костянтинівки та Дружківки. Вже тоді окупанти мали б перейти до Слов'янська та Краматорська. Втім, вони досі не змогли реалізувати ці плани.
- Також у ЗСУ спростували інформацію про захоплення села Бондарне, стверджуючи, що воно та Никифорівка залишаються під контролем України.