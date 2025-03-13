Операція на Курщині триває, ЗСУ відбивають 7 атак ворога, – Генштаб

Українські військові продовжують відбивати атаки ворога на всіх ділянках фронту, зокрема на Курському напрямку. Окупанти також продовжують чинити тиск на Сході нашої держави.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. До теми Росія просунулася біля кількох населених пунктів на Донеччині: мапа DeepState за 13 березня Що відбувається на фронті на вечір 13 березня На Харківському напрямку ворог 5 разів атакував у бік населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Дорошівка, 3 боєзіткнення ще тривають. Авіаударів зазнали Гранів та Козача Лопань.

ворог 5 разів атакував у бік населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Дорошівка, 3 боєзіткнення ще тривають. Авіаударів зазнали Гранів та Козача Лопань. На Куп'янському напрямку ворог тричі намагався йти вперед на наші позиції поблизу Голубівки, Загризового та Богуславки.

ворог тричі намагався йти вперед на наші позиції поблизу Голубівки, Загризового та Богуславки. На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбили 14 російських атак в районі Торського, Ямполівки та в напрямку Зеленої Долини, Григорівки, Нового, Новомихайлівки. 4 атаки ще тривають.

за сьогодні українські захисники відбили 14 російських атак в районі Торського, Ямполівки та в напрямку Зеленої Долини, Григорівки, Нового, Новомихайлівки. 4 атаки ще тривають. 7 штурмових дій противника відбили наші оборонці в районі Верхньокам'янського та Білогорівки на Сіверському напрямку .

. На цей час на Краматорському напрямку відбулась одна ворожа атака. Ворог атакує в районі Часового Яру. Наші захисники дали гідну відсіч.

відбулась одна ворожа атака. Ворог атакує в районі Часового Яру. Наші захисники дали гідну відсіч. На Торецькому напрямку наші військові відбивали 13 ворожих атак в районах Торецька та Дружби, 11 атак зупинено Силами оборони, 2 – тривають.

наші військові відбивали 13 ворожих атак в районах Торецька та Дружби, 11 атак зупинено Силами оборони, 2 – тривають. На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 41 раз атакував наші позиції в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка, Новосергіївка, Котлярівка, Олексіївка, Андріївка. 6 боєзіткнень досі тривають.

впродовж цієї доби агресор 41 раз атакував наші позиції в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка, Новосергіївка, Котлярівка, Олексіївка, Андріївка. 6 боєзіткнень досі тривають. На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили 3 ворожі атаки. Ворог намагався прорватися поблизу Костянтинополя. Авіаудару зазнала Воскресенка.

наші оборонці відбили 3 ворожі атаки. Ворог намагався прорватися поблизу Костянтинополя. Авіаудару зазнала Воскресенка. На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили 5 атак в районах Новосілки та Новополя, в одній локації ще триває бій. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Новопіль, Залізничне, Гуляйполе, Шевченко та Вільне Поле.

наші захисники відбили 5 атак в районах Новосілки та Новополя, в одній локації ще триває бій. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Новопіль, Залізничне, Гуляйполе, Шевченко та Вільне Поле. На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили 6 атак загарбників в районі Степового, П'ятихаток, Вільного Поля, Рівнополя, Щербаків, Кам'янського та в напрямку Новоандріївки, ще 8 боєзіткнень досі тривають. Ворог завдав авіаударів в районах Новоандріївки та Малої Токмачки.

наші оборонці успішно відбили 6 атак загарбників в районі Степового, П'ятихаток, Вільного Поля, Рівнополя, Щербаків, Кам'янського та в напрямку Новоандріївки, ще 8 боєзіткнень досі тривають. Ворог завдав авіаударів в районах Новоандріївки та Малої Токмачки. На Придніпровському напрямку агресор активних наступальних дій не проводив, проте, завдав авіаудару по району населеного пункту Львове.

агресор активних наступальних дій не проводив, проте, завдав авіаудару по району населеного пункту Львове. Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де наші війська за сьогодні відбили 14 атак противника, ще 7 боєзіткнень тривають дотепер. Російські загарбники завдали 29 авіаударів, застосувавши 45 керованих авіабомб та здійснили 183 артилерійські обстріли.