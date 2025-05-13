Окупанти просунулися на кількох напрямках, ЗСУ мали успіх біля Торецька: огляд фронту від ISW

Російські війська продовжують наступати на фронті, намагаючись вибити українські сили із позицій. Аналітики американського Інституту вивчення війни розповіли про зміни на лінії фронту.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на звіт ISW. Дивіться також Росія тисне на Покровському та Лиманському напрямках: карта бойових дій 12 травня Яка ситуація на фронті В понеділок, 12 травня, в Курській області продовжилися бої. Російські війська здійснили наземні атаки в невстановлених районах Курської області.

продовжилися бої. Російські війська здійснили наземні атаки в невстановлених районах Курської області. Вздовж кордону в Сумській області поблизу Біловод (на північ від міста Суми) продовжилися бої.

поблизу Біловод (на північ від міста Суми) продовжилися бої. Російські війська продовжили наступальні операції на північний схід від Харкова та на Куп'янському напрямку , але не просунулися вперед.

та на , але не просунулися вперед. Також ворожі сили продовжили наступальні операції на Боровському напрямку , але не просунулися вперед.

, але не просунулися вперед. Окупанти продовжили наступальні операції на Лиманському напрямку , але підтвердженого прогресу не досягли.

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. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 10 травня, свідчать про те, що українські сили нещодавно просунулися на північний схід від Дружби (на схід від Торецька). Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 12 травня, свідчать про те, що російські війська нещодавно захопили позиції вздовж автомагістралі Т-0504 Покровськ-Костянтинівка та просунулися на північний захід від Березівки (на південний захід від Торецька). Російські окупанти нещодавно просунулися на Покровському напрямку . Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 12 травня, свідчать про те, що загарбники нещодавно просунулися на південний захід від Миролюбівки (на схід від Покровська) та захопили водосховище на південь від населеного пункту.

. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 12 травня, свідчать про те, що загарбники нещодавно просунулися на південний захід від Миролюбівки (на схід від Покровська) та захопили водосховище на південь від населеного пункту. Армія країни-агресорки нещодавно просунулася на Новопавлівському напрямку.

Російські війська 12 травня продовжили наступальні операції на Курахівському напрямку та Великої Новосілки, але жодного підтвердженого просування не досягли.

та Великої Новосілки, але жодного підтвердженого просування не досягли. Окупанти продовжили наступати на заході Запорізької області , але не просунулися вперед.

, але не просунулися вперед. Також 11 та 12 травня російські війська провели обмежені наступальні операції на Херсонському напрямку, але не просунулися вперед.