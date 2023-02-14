ЗСУ посилюють оборону, а Росія зазнає шалених втрат: головне від Генштабу

Російський ворог продовжує цинічно обстрілювати Україну. Однак Збройні Сили України завдають у відповідь удари по окупантам і ті зазнають шалених втрат.

За минулу добу загарбники завдали 2 ракетних та 32 авіаційних удари. Також ворог здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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На яких напрямках наступають окупанти

Наразі ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, але зазнає величезних втрат. ЗСУ вживають додаткових заходів для посилення оборони.

Скільки атак відбили ЗСУ

За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Кузьмине, Шипилівка і Білогорівка – Луганської та Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Водяне, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

Яка ситуація на фронті

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах Білорусі тривають заходи бойової підготовки російських військ. Минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Янжулівка Чернігівської області; Товстодубове, Вовківка, Білокопитове, Волфине і Басівка Сумської області та Ветеринарне, Красне, Вовчанськ і Дворічанське на Харківщині.

ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах Білорусі тривають заходи бойової підготовки російських військ. Минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Янжулівка Чернігівської області; Товстодубове, Вовківка, Білокопитове, Волфине і Басівка Сумської області та Ветеринарне, Красне, Вовчанськ і Дворічанське на Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв з танків, мінометів та артилерії райони населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Куп’янськ, Степова, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Піщане, Вишневе і Чернещина Харківської області; Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Іванівка, Спірне і Роздолівка Донецької області.

ворог обстріляв з танків, мінометів та артилерії райони населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Куп’янськ, Степова, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Піщане, Вишневе і Чернещина Харківської області; Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Іванівка, Спірне і Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Білогорівка, Веселе, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Олександро-Шультине, Озарянівка, Диліївка і Майорськ на Донеччині.

мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Білогорівка, Веселе, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Олександро-Шультине, Озарянівка, Диліївка і Майорськ на Донеччині. На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення. Серед них – Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення. Серед них – Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області. На Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали Времівка і Новопіль на Донеччині; Ольгівське, Гуляйполе, Староукраїнка, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське Запорізької області та Іллінка і Нікополь – Дніпропетровської.

вогневого впливу зазнали Времівка і Новопіль на Донеччині; Ольгівське, Гуляйполе, Староукраїнка, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське Запорізької області та Іллінка і Нікополь – Дніпропетровської. На Херсонському напрямку противник вчергове обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії цивільні об'єкти Херсона, а також Антонівку Херсонської області.

Окупантів зобов’язали носити з собою гільзу із клаптиком паперу

У Луганській області через відсутність металевих жетонів з особистим номером, за яким можна ідентифікувати тіло загиблого окупанта, керівництво зобов’язало особовий склад підрозділів 20-ї армії носити у нагрудній кишені гільзу із клаптиком паперу в ній.

Так, на цьому клаптику кожен російський окупант повинен зазначити інформацію про себе, особистий номер тощо.

Триває агітація росіян

Щоб мотивувати особовий склад до наступу, у підрозділах окупантів розповсюджується агітація про добові грошові надбавки за участь у штурмових діях. До того ж анонсовано доплату кожному загарбнику за кілометр просування по українській землі.

Окрім цього, у Москві розпочалась агітаційна робота щодо мобілізації стосовно науковців. Зокрема, з персоналом науково-дослідного інституту "Полюс", який є провідним науковим центром Росії в галузі лазерних технологій, проведено роз’яснювальну роботу про соціальні гарантії та пільги мобілізованих осіб.

ЗСУ потужно б’ють по загарбниках

Наша авіація за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів. Також наші захисники збили два ворожих літаки – Су-24М та Су-25.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили, 2 станції РЕБ, а також склад боєприпасів російських окупантів.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 138 340 своїх солдатів. Втрати у техніці: